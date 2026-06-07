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Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

La preparación continúa para la Preselección femenina de categoría Infantiles de la ASB, que tendrá una nueva semana de trabajo con vistas al Interasociaciones

7 de junio 2026 · 09:05hs
Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

La preparación continúa para la Preselección femenina de categoría Infantiles de la ASB, que tendrá una nueva semana de trabajo con vistas a uno de los compromisos más importantes de la temporada.

El cuerpo técnico dio a conocer una nueva convocatoria para las jugadoras que integran el proceso de selección y que buscarán ganarse un lugar en el plantel definitivo que representará a la asociación en el Torneo Interasociaciones.

Las actividades se desarrollarán a través de tres estímulos programados para la próxima semana, donde se continuará trabajando en aspectos técnicos, tácticos y grupales con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al certamen.

El gran desafío será el Interasociaciones que se llevará a cabo en Rosario del 26 al 28 de junio, competencia que reunirá a los mejores seleccionados de la categoría y servirá para medir el crecimiento de las jóvenes deportistas en un escenario de alta exigencia.

Con la cuenta regresiva en marcha, las convocadas afrontarán una nueva etapa de preparación buscando consolidar el equipo y afianzar la identidad de juego de cara al importante compromiso provincial. Días y lugar de entrenamientos: lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de junio, de 13 a 15 en el Círculo Israelita Macabi.

Preselección femenina de categoría Infantiles

1- Mangini, Paloma (Alumni)

2- Marchesi, Helena (Alumni)

3- Ramos, Mía (Alumni)

4- Borgogno, Bianca (Alma Juniors)

5- Jurgelenas, Josefina (Santa Rosa)

6- Petrolli, Isabella (Colón)

7- Spies, Luján (Almagro)

8- Vergara, Josefina (Almagro)

9- Sosa, Clara (Almagro)

10- Chalaliche, Bárbara (Almagro)

11- Caravario, Samira (Almagro)

12- Reghenaz, Ornella (GyE)

13- Lestussi, Franccesca (República del Oeste)

14- Falconier, Ana (República del Oeste)

15- Ibarra, Nahiara (República del Oeste)

16- Bertola, Renata (República del Oeste)

17- Haller, Lourdes (CUST)

18- Friera, Candela (CUST)

19- Bonaveri, Paulina (CUST)

20- Ramello, Josefina (CUST)

21- Boero, Catalina (Centenario)

Preselección infantiles ASB
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