La Reserva de Colón reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Defensa y Justicia

El Sabalero igualó 2-2 en el Predio 4 de Junio por la segunda fecha de la Copa Proyección. Perdía por dos goles, pero descontó con Laureano Páez y lo empató en tiempo de descuento gracias a Tiziano Favotti para sumar su primera unidad del Torneo Clausura.

La Reserva de Colón mostró carácter para recuperarse de un partido que parecía perdido y terminó igualando 2 a 2 frente a Defensa y Justicia, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Copa Proyección, disputado este miércoles en el Predio 4 de Junio.

El equipo rojinegro, que venía de caer en la jornada inaugural, consiguió así su primer punto en el campeonato, al igual que el Halcón, que también estrenó su casillero de unidades.

Defensa golpeó dos veces y complicó a Colón

El conjunto visitante fue más efectivo durante gran parte del encuentro y logró sacar una diferencia importante en el marcador.

A los 15 minutos del primer tiempo, Franco Pastrana abrió la cuenta para Defensa y Justicia. Ya en el complemento, cuando Colón buscaba la igualdad, llegó un nuevo golpe con el tanto de Juan Pucheta, a los 23 minutos, que parecía encaminar el triunfo del Halcón.

Sin embargo, el equipo sabalero no bajó los brazos y encontró premio a su insistencia en el tramo final del partido.

Una reacción de Colón con carácter para evitar la derrota

Colón descontó a los 35 minutos del segundo tiempo por intermedio de Laureano Páez, lo que renovó las esperanzas del conjunto dirigido por el cuerpo técnico de Reserva.

Cuando el partido se terminaba y parecía que la derrota era inevitable, apareció Tiziano Favotti, quien a los 47 minutos del complemento marcó el 2-2 definitivo, desatando el festejo rojinegro y permitiendo rescatar un punto como local.

Con este empate, el Sabalero dejó atrás el traspié del debut y sumó su primera unidad en el Clausura, mientras que Defensa y Justicia también consiguió su primer punto del certamen.

La formación de Colón

Colón salió a la cancha con: Paredes; Quagliaro, Campagnaro, Lastra e Ibarra; Lovato, Cardozo, Gómez y Barbona; Buosi y Ceballos.

Por su parte, Defensa y Justicia formó con: Ramos U; López P, Sosa, Vázquez L y Ayala; López M, Blasquez, Gagliardi y Moreno; Pastrana y Neris Miño.

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El empate le permite al conjunto sabalero sumar confianza de cara a las próximas fechas, luego de una reacción que dejó en evidencia la personalidad del equipo para sobreponerse a un resultado adverso y evitar una nueva caída en el inicio del campeonato.