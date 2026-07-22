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La Reserva de Unión sumó en Mar del Plata y rescató un empate ante Aldosivi

El equipo dirigido por Alejandro Trionfini igualó 0 a 0 en su visita al Tiburón, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Copa Proyección.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 17:38hs
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La Reserva de Unión sumó en Mar del Plata y rescató un empate ante Aldosivi

La Reserva de Unión volvió a sumar en el Torneo Clausura de la Copa Proyección. El equipo conducido por Alejandro Trionfini empató 0 a 0 frente a Aldosivi, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha, disputado en el predio que el conjunto marplatense posee en Punta Mogotes.

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En un partido parejo y con pocas situaciones claras de gol, ninguno de los dos equipos logró romper el cero. El punto terminó siendo valioso para el Tatengue, que alcanzó las dos unidades en el campeonato y continúa invicto en el certamen.

Unión volvió a mostrar solidez fuera de casa

El elenco rojiblanco apostó por un equipo con varios juveniles que vienen teniendo continuidad en la Reserva y logró sostener el orden defensivo durante los 90 minutos.

Con este empate, Trionfini sigue sumando minutos de competencia para un plantel que busca consolidarse en el inicio del Clausura y mantenerse como una de las bases para el futuro del fútbol profesional del club.

Por su parte, Aldosivi consiguió su primer punto en el torneo, luego de un arranque adverso, y evitó una nueva derrota ante su gente.

La formación del Tatengue

Para este compromiso, Alejandro Trionfini dispuso la siguiente alineación: Juan Kuverling; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Jesús Schalbetter y Mario Mosset; Facundo Iacono, Lucas Cacciabue, Tomás Torres y Simón Bigot; Ricardo Solbes y Thiago Fernández.

Banco de suplentes: Pividori, Zenclussen, Faria, Ligori, Peralta, Pérez, Coria, De Olivera, Giraudo y Benavídez.

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Ahora, la Reserva de Unión buscará hacer valer este punto cuando vuelva a presentarse en el campeonato, con el objetivo de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura y seguir creciendo bajo la conducción de Trionfini.

Unión Reserva Aldosivi
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