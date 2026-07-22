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Unión perdió con Newell's un duelo clave y sigue último en el Torneo Femenino

Las Tatengas cayeron 2-0 en La Tatenguita frente a un rival directo por la permanencia en la parte baja de la tabla. Pilar Cepeda y Demaris Sequeira marcaron los goles de la Lepra, que logró despegarse del último puesto.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 17:20hs
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Unión perdió con Newells un duelo clave y sigue último en el Torneo Femenino

prensa Unión

Unión dejó pasar una gran oportunidad para recortar distancias en la lucha por salir del fondo de la tabla del Torneo de Primera División Femenino. En un partido determinante por la fecha 15, el equipo dirigido por Paulo Poccia perdió 2-0 frente a Newell's en La Tatenguita y continúa ocupando el último lugar del campeonato.

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El conjunto rosarino golpeó en los momentos justos del primer tiempo y administró la ventaja durante el resto del encuentro para llevarse tres puntos de enorme valor en la pelea por escapar de las últimas posiciones.

Newell's pegó en el primer tiempo y manejó el partido

La visita comenzó mejor y encontró rápidamente la apertura del marcador. A los 15 minutos del primer tiempo, Pilar Cepeda aprovechó su oportunidad y puso el 1-0 para Newell's, obligando a Unión a salir en busca de la igualdad.

Sin embargo, cuando el equipo santafesino intentaba reaccionar, llegó un nuevo golpe. A los 36 minutos, Demaris Sequeira amplió la diferencia y dejó a las rosarinas con una ventaja importante antes del descanso.

En el complemento, Unión buscó descontar, pero no logró quebrar la resistencia de la defensa visitante, que sostuvo el resultado hasta el pitazo final.

Un golpe en la pelea por salir del fondo

La derrota dejó un sabor amargo para el conjunto rojiblanco, ya que enfrentaba a un rival directo en la tabla de posiciones.

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Con este resultado, Unión permanece último con apenas tres puntos luego de 15 fechas, mientras que Newell's llegó a ocho unidades y tomó aire en la lucha por abandonar la zona baja.

Formaciones de Unión y Newell's

Unión: Naila Zaninetti; Caren López, Yamila Suárez, Victoria Muñoz y Alegra Risso; Mailen Herman, Emilse Albornoz, Aldana Villalba y Camila Acevedo; Marilin Coronel y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.

Newell's: Erica Correa; Belén Raffaelli, Brenda Flores, Agustina Vaudagna y Juana Porta; Romina Luna, Pilar Cepeda, Martina Romero y Demaris Sequeira; Camina Mansilla y Brisa De Angelis. DT: Gastón Aguirre.

Ahora, el desafío para Unión será recuperarse rápidamente y comenzar a sumar con urgencia para intentar abandonar el último puesto de la tabla, una situación que se volvió todavía más comprometida tras la caída ante la Lepra en Santa Fe.

Unión Newell's femenino
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