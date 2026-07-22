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La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos citara al "Chiqui" Tapia y le secuestrara el celular

Fue a través de un comunicado oficial donde se confirmó que no hubo citación de la Justicia de Estados Unidos para Claudio Tapia y tampoco se le secuestró el celular.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 17:04hs
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La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos citara al Chiqui Tapia y le secuestrara el celular

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró que la Justicia de EEUU no citó al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y, tampoco se quedó con su celular.

La institución "exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos".

¿Qué dice el comunicado de la AFA sobre Chiqui Tapia?

“Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración”. Así comienza el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino, para argumentar que: “El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, empieza a explicar el escrito oficial de la AFA.

Y, “en consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.

Asimismo, expresa que “el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

En este sentido, la AFA sostiene que “la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

Por eso, “la Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.

Por último, en el mismo dice que “la AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”.

AFA Estados Unidos Tapia
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