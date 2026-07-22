Uno Santa Fe | Ovación | Ayala

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: "Estoy arrepentido"

El integrante del cuerpo técnico brindó declaraciones por primera vez tras la final perdida del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 15:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: Estoy arrepentido

Roberto "Ratón" Ayala, asistente en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, habló a tres días de la final perdida ante España por 1-0 en la Copa del Mundo 2026: "Obviamente que estoy arrepentido".

Debido a esto, Ayala explicó el porque de su respuesta: "Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso y fue una reacción a un dicho, pero, ya está"; y agregó: "si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona".

Señaló que son cosas que quedan en la cancha y desmintió el "puñetazo" al jugador español: "Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no un golpe como quieren decir".

A su vez, expresó: “Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos".

Roberto Ayala, en medio de los incidentes del final

El ex futbolista y actual ayudante en la Selección argentina fue uno de los protagonistas en los incidentes en los festejos de los españoles, ya que cuando el árbitro esloveno Slavko Vini terminó los 120 minutos de partido, Nahuel Molina lanza un puñetazo a Rodri, en consecuencia de eso, se involucra en la disputa Leandro Paredes junto con Gavi, mediocampista de la "Roja", mientras que Scaloni y su cuerpo técnico intentaron calmar las aguas.

Por parte de la FIFA según EFE, se iniciará una investigación disciplinaria para determinar posibles sanciones contra varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico argentino, protagonistas de incidentes al momento de los festejos españoles tras el final del partido.

Además, la agencia española confirmó que la entidad habría designado a un instructor para investigar lo sucedido luego de culminar el partido en donde España se consagró campeona del mundo tras 16 años.

Ayala España Mundial
Noticias relacionadas
asi le fue a boca en cada participacion en la copa sudamericana

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

gran jornada para los argentinos en kitzbuhel: triunfos de etcheverry, baez y navone

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

campeon de liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

boca pregunto condiciones por un delantero de tigre

Boca preguntó condiciones por un delantero de Tigre

Lo último

Cravero palpitó el duelo con Colón: Tenemos que jugar con su desesperación

Cravero palpitó el duelo con Colón: "Tenemos que jugar con su desesperación"

Paritaria de salud: Amra respaldó las mejoras en la oferta salarial y Siprus la consideró insuficiente

Paritaria de salud: Amra respaldó las mejoras en la oferta salarial y Siprus la consideró insuficiente

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: Estoy arrepentido

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: "Estoy arrepentido"

Último Momento
Cravero palpitó el duelo con Colón: Tenemos que jugar con su desesperación

Cravero palpitó el duelo con Colón: "Tenemos que jugar con su desesperación"

Paritaria de salud: Amra respaldó las mejoras en la oferta salarial y Siprus la consideró insuficiente

Paritaria de salud: Amra respaldó las mejoras en la oferta salarial y Siprus la consideró insuficiente

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: Estoy arrepentido

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: "Estoy arrepentido"

En un hecho inédito, Pullaro acordó el traspaso a la Provincia de una ruta nacional clave para la producción por 20 años

En un hecho inédito, Pullaro acordó el traspaso a la Provincia de una ruta nacional clave para la producción por 20 años

El equipo que planea Madelón en Unión, con y sin inhibiciones activas

El equipo que planea Madelón en Unión, con y sin inhibiciones activas

Ovación
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: hay presencia argentina

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: hay presencia argentina

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: Estoy arrepentido

Roberto Ayala luego de los incidentes ante España: "Estoy arrepentido"

Mientras Colón espera el fallo de la FIFA, Neris no rindió en Ecuador y vuelve a irse

Mientras Colón espera el fallo de la FIFA, Neris no rindió en Ecuador y vuelve a irse

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"