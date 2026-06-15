Ariel Rearte cambia de rumbo: de Unión a Salta Basket tras no definirse su continuidad

El entrenador que condujo a Unión durante gran parte de la temporada 2024/25 en la Liga Nacional acordó condiciones para transformarse en el nuevo DT de Salta Basket.

Ariel Rearte ya tiene nuevo destino. Luego de haber manifestado públicamente su deseo de continuar ligado a Unión tras la temporada 2024/25 de la Liga Nacional, el entrenador chaqueño alcanzó un acuerdo para convertirse en el nuevo conductor de Salta Basket de cara a la campaña 2026/27 de la Liga Argentina.

La noticia marca el cierre de una etapa que quedó envuelta en versiones cruzadas respecto al futuro de Unión. Mientras la institución santafesina todavía transita un escenario de incertidumbre en torno a su continuidad en la elite del básquet nacional, Rearte optó por aceptar una propuesta concreta y con proyección deportiva.

El técnico oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña llegará a Los Infernales después de una extensa trayectoria en el básquet argentino, donde dirigió a instituciones como Regatas Corrientes, San Martín de Corrientes, Instituto de Córdoba, Ferro Carril Oeste y Argentino de Junín, además de experiencias internacionales en Paraguay y México.

Un proyecto que lo convenció a Ariel Rearte tras su paso por Unión

Al explicar los motivos de su decisión, Rearte destacó especialmente la estabilidad institucional y los objetivos deportivos de Salta Basket.

"Hoy, en este momento de mi carrera, priorizo ir a proyectos serios y que me propongan desafíos. Salta reúne esas dos cosas. Es un proyecto serio desde hace mucho tiempo y tiene el desafío de seguir creciendo, de ser protagonista y de colaborar con el desarrollo del básquet y de los jugadores de la provincia", señaló.

Además, recordó que siguió de cerca el crecimiento de la institución durante los años en los que compitió en la Liga Nacional.

"Pude seguir el desarrollo del equipo cuando estuvo en la Liga Nacional. Lo enfrenté dirigiendo a Comunicaciones y todos hacíamos fuerza para que pudiera mantenerse en la categoría. La impresión que nos dejó Salta fue muy buena y las referencias que fui recibiendo de amigos, jugadores y dirigentes también fueron excelentes", agregó.

Un nombre importante para la Liga Argentina

La llegada de Rearte representa una apuesta fuerte de Salta Basket para intentar recuperar protagonismo dentro de la segunda categoría del básquet nacional.

En su currículum aparecen logros importantes, como la obtención del Súper 8 y de la Liga Sudamericana de Básquet con Regatas Corrientes en 2011, además de una larga experiencia trabajando en proyectos de desarrollo y formación.

Su desembarco en Salta está previsto para los primeros días de septiembre, mientras que el inicio de la pretemporada fue fijado para el 14 de ese mes, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al comienzo de una nueva edición de la Liga Argentina.

Para Unión, en tanto, la confirmación de su salida representa la pérdida de un entrenador que había manifestado intenciones de continuar, pero que finalmente encontró certezas deportivas en otro proyecto mientras el futuro rojiblanco sigue sin definiciones concretas.