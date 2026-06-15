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Colón no se detiene: ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada en defensa

Tras la goleada ante Defensores de Belgrano, el plantel sabalero retomó los entrenamientos con la mira puesta en el último compromiso antes del receso. Ezequiel Medrán deberá modificar la defensa por la suspensión de Pier Barrios.

15 de junio 2026 · 11:27hs
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Colón no se detiene: ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada en defensa

Prensa Colón

El gran triunfo conseguido en el estadio Juan Pasquale ya quedó atrás para Colón. Luego de la contundente victoria por 3-0 frente a Defensores de Belgrano, el plantel rojinegro volvió este lunes a los entrenamientos con el foco puesto en el compromiso del próximo sábado 20 de junio, cuando visite a Chaco For Ever desde las 16 por la fecha 4 (que fue suspendida en su momento por el paro en AFA) de la Zona A de la Primera Nacional.

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La goleada en Buenos Aires significó mucho más que tres puntos. Le permitió al equipo de Ezequiel Medrán cortar una racha incómoda, volver a ganar fuera de Santa Fe y mantenerse en la pelea por los primeros puestos en una jornada donde también sumaron de a tres sus principales competidores. Deportivo Morón defendió la cima, mientras que Ferro y Los Andes también festejaron y continúan en la lucha por los lugares de privilegio.

Medrán recuperó aire en Colón, pero deberá tocar el equipo

La victoria también representó un fuerte respaldo para Medrán, quien llegó al encuentro ante Defensores de Belgrano envuelto en cuestionamientos por los resultados de las últimas semanas.

Sin embargo, el entrenador tendrá que realizar al menos una modificación obligada para visitar a Chaco For Ever. Pier Barrios llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para el último partido antes del receso.

En ese contexto, todo indica que Sebastián Olmedo será quien ocupe su lugar en la zaga central. El defensor paraguayo aparece como la alternativa natural para acompañar a Federico Rasmussen en una defensa que viene mostrando solidez y que volvió a terminar con el arco en cero.

Una oportunidad para Olmedo en Colón

La presencia de Olmedo gana fuerza también porque Nicolás Thaller podría estar transitando sus últimas semanas en el club. El defensor es uno de los futbolistas que podría cambiar de destino durante este mercado de pases, situación que abre la puerta para que el paraguayo tenga mayor protagonismo en el segundo semestre.

Más allá de esa variante obligada, el resto de la formación sería la misma que viene de mostrar una de sus mejores producciones de la temporada en el triunfo frente al Dragón.

El último esfuerzo antes del parate

El encuentro ante Chaco For Ever tendrá una importancia especial para Colón. No solo porque buscará seguir descontando terreno en la lucha por la punta, sino porque será el último compromiso antes de un receso de aproximadamente 15 días que marcará el cierre de la primera parte de la temporada.

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Por eso, en Santa Fe saben que una nueva victoria podría permitirles irse al descanso con otro panorama, consolidando la recuperación futbolística y reforzando la ilusión de pelear por el ascenso en la segunda mitad del campeonato.

Después de volver a sonreír en Buenos Aires, el objetivo ahora es sostener el impulso y cerrar la primera rueda con otro golpe positivo lejos del Brigadier López.

Colón Chaco For Ever Medrán
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