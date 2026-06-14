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La FIA investiga a Colapinto y corre riesgo su 8° puesto en el GP de Barcelona

El argentino deberá ir a declarar por una presunta infracción durante una bandera amarilla, tras haber sumado puntos en su nueva presentación en la Fórmula 1

14 de junio 2026 · 14:02hs
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Franco Colapinto está siendo investigado por la FIA.

Franco Colapinto está siendo investigado por la FIA.

La carrera del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 terminó con ambos pilotos de Alpine dentro de los 10 primeros puestos, aunque esos festejos podrían verse empañados por una posible sanción a Franco Colapinto, que había finalizado en el octavo lugar.

Corre riesgo el 8° de Franco Colapinto

El argentino está siendo investigado por la FIA y fue citado a declarar por una presunta infracción durante la carrera de este domingo. Según el documento que emitieron los comisarios, Franco habría violado el “artículo B1.8.4 a” del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

El comunicado de la FIA expresa: "Presunto incumplimiento de reducir la velocidad ante una bandera amarilla simple a las 15:38". Por lo tanto, Colapinto y un representante de Alpine fueron a brindar explicaciones sobre lo sucedido.

Ahora, la escudería francesa deberá aguardar al análisis de los comisarios sobre los datos de telemetría, los registros de velocidad y las imágenes del hecho para ratificar y rectificar el fallo. En caso de que consideren que hubo una infracción, el argentino podría afrontar desde una penalización de tiempo hasta la quita de posiciones en el resultado final.

Si lo sancionan con cinco segundos, Liam Lawson, quien terminó 9° a 2.357s del argentino, lo superaría. Sin embargo, Arvid Linblad, que finalizó 10° a 8.207s, no lo superaría. En cambio, si le dan 10 segundos, sí quedaría 10°.

Colapinto FIA Barcelona
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