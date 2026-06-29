Uno Santa Fe | Ovación | Banco Provincial

Banco Provincial se consagró campeón del Torneo Dos Orillas femenino

Tras derrotar en el sintético de la ASH a Náutico El Quillá por 3 a 2, Banco Provincial volvió a conquistar y consagrarse campeón del Dos Orillas

29 de junio 2026 · 09:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Banco Provincial hizo un gran trabajo y se quedó con el Torneo Dos Orillas.

Banco Provincial hizo un gran trabajo y se quedó con el Torneo Dos Orillas.

Las finales no siempre se juegan bien. A veces se luchan, se resiste y se sobrevive. Banco Provincial lo entendió mejor que nadie porque respaldó su consagración en el oficio y el carácter de un plantel que sabe a lo que juega. A lo largo del torneo, se consolidó como equipo con una identidad reconocible, uno que presiona con intensidad y peso para atacar, que domina la posesión con paciencia y que aprendió a sufrir cuando el contexto lo exige.

En una definición cargada de tensión, las Kresteras vencieron 3-2 a El Quillá y volvieron a coronarse campeonas, tal como hace dos temporadas atrás. Lo hicieron siendo eficaces en los fijos, sosteniéndose cuando el partido ardía y resistiendo hasta la última bocha de una final que terminó con suspenso absoluto.

A ambos equipos les costó imponer condiciones desde el inicio. El desarrollo fue trabado, con pocas conexiones claras y dificultades para progresar en cancha. En ese contexto, lo más peligroso del primer cuarto fue para las Tiburonas. Jazmín Neville metió un flick preciso para Virginia Suárez, que quedó mano a mano, aunque su remate cruzado terminó afuera.

A partir del segundo parcial, el elenco de Daniel De Petre encontró en los córners cortos la llave para abrir el partido; allí estuvo la principal diferencia entre ambos finalistas. Después de una seguidilla de cuatro fijos consecutivos, Ruth Fuchs rompió el cero con un remate elevado que superó a Olivia Santoro para el 1-0. El golpe fortaleció a las Kresteras, que apenas cuatro minutos después volvieron a lastimar por la misma vía.

La capacidad goleadora de Basilio

Celina Basilio, máxima goleadora del torneo, definió al primer palo de Santoro y amplió la ventaja a 2-0. El Quillá intentó reaccionar antes del descanso largo y generó tres córners cortos. En el último, Neville sacó un potente remate cruzado que Clara Palacios logró despejar con el pie para sostener la diferencia. En el tercer cuarto, Banco volvió a pegar en un momento clave. Isabella Paiva encabezó una arremetida por el sector derecho, ingresó al área y asistió a Valentina Suravsky, cuya maniobra terminó en el sexto córner corto. Apareció nuevamente Basilio, que clavó un misil cruzado al segundo palo para el 3-0.

Parecía sentenciado, pero las finales nunca permiten relajarse. El conjunto de Andrés Messina y Mateo Walker adelantó líneas, empujó el partido a campo rival y siguió insistiendo desde los fijos, aunque sin efectividad. La reacción llegó finalmente en el último cuarto y le puso dramatismo al desenlace. Ximena Mendoza recuperó en la salida de Banco y habilitó a Julia Ponzo dentro del área.

En la super final del certamen interasociaciones, Banco se impuso a El Quill&aacute; por 3 a 2.

En la super final del certamen interasociaciones, Banco se impuso a El Quillá por 3 a 2.

Pero Clara Palacios respondió en primera instancia, pero el rebote le quedó a Delfina Cuscueta, que sola frente al arco descontó para el 3-1. El partido entró en tensión absoluta. El Quillá creció desde lo anímico y, en el octavo córner corto que dispuso, una buena combinación entre Neville y Ponzo dejó a Flor Juri sobre la línea de fondo para definir al palo más lejano y marcar el 3-2.

El cierre fue una muestra de resistencia y oficio. Las Tiburonas empujaron con orgullo y convirtieron los últimos minutos en un verdadero asedio. Tuvieron el empate en un último córner corto, pero el remate cruzado de Neville se fue desviado.

Ahí sí, llegó el desahogo. Banco aguantó hasta el límite, sobrevivió a la última tormenta y volvió a coronarse en la máxima escena. Explotaron los abrazos, los festejos y la emoción de otro título para un equipo que entendió cómo jugar las finales y escribió un nuevo capítulo dorado con su undécima estrella.

Síntesis

Náutico El Quillá 2- Banco Provincial 3

El Quillá: Olivia Santoro, Jazmín Neville, Giuliana Lucca, Lola Busilacchio, Florencia Juri (c), Francisca Rivadeneira, Virginia Suárez, Julia Ponzo, Lucía Celeri, Ximena Mendoza y Fiorella Primón. DT: Andrés Messina. Luego ingresaron: Jazmín Galíndez, Sofía Carnielli, Julia Quarchioni, Martina Romanatti, Delfina Cuscueta.

Banco Provincial: Clara Palacios, Valentina Suravsky, Candela Petruzzo, Isabella Paiva, Luna Morello, Morena García Rossi, Ruth Fuchs, Pilar Figueroa, Luisina Delmenico, Rocío Caldiz (c) y Celina Basilio. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Valentina Cecconi, Guillermina Cecconi, Lola García Rossi, Avril González, Milagros Paiva, Macarena Rimolo y Avril Schmidt.

Goles: 22´ Ruth Fuchs de corto (B), 26´ Celina Basilio de corto (B), 33´ Celina Basilio de corto (B), 52´ Delfina Cuscueta (Q), 55´ Florencia Juri de corto (Q).

Tarjetas verdes: Jazmín Neville y Lola Busilacchio (Q); Isabella Paiva y Candela Petruzzo (B).

Tarjeta amarilla: Candela Petruzzo (B).

Árbitros: Beatriz Acuña y Matías Ledesma.

Cancha: ASH

Banco Provincial Dos Orillas campeón
Noticias relacionadas
En Las Delicias, Universitario superó a Santa Fe Rugby por un ajustado 26 a 22.

Pasó una nueva fecha de la Copa Santa Fe que tiene puntero a Universitario

rally argentino: villagra gano en catamarca, en una fantastica definicion

Rally Argentino: Villagra ganó en Catamarca, en una fantástica definición

a 40 anos de mexico 1986: el mundial que inmortalizo a maradona y consagro para siempre a la seleccion

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

Náutico El Quillá se despidió de la Copa Santa Fe al caer por penales frente a Atlético Tostado.

Se desarrolló una intensa jornada en la Copa Santa Fe masculina

Lo último

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Último Momento
Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Colón acelera por un viejo conocido en medio de un mercado que se complica

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Ovación
A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Maibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Maibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa