¿Peligra el amistoso? Burkina Faso aduce que la AFA no cumplió con algunas condiciones

El seleccionado de Burkina Faso aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no cumplió algunas condiciones y todavía no partió rumbo a Buenos Aires

El seleccionado de Burkina Faso aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) no cumplió algunas condiciones que habían exigido y todavía no partió rumbo a Buenos Aires. El equipo africano estaba listado para enfrentarse a la Selección Argentina este sábado, a las 21, por el segundo amistoso de la Fecha FIFA.

A poco más de 24 horas del inicio, la delegación africana sigue en Casablanca, Marruecos (con una diferencia horaria de +3), sin despegar hacia Buenos Aires.

Los africanos debían arribar el martes 29 de septiembre por la noche, pero tres días después continúan sin aterrizar debido a compromisos no concretados por la AFA y a la cancelación sin previo aviso de su vuelo chárter el 30 de septiembre.

Ante la incertidumbre, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado este viernes informando que la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la FBF, Oumarou Sawadogo, y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, se movilizaron para reprogramar el traslado.

Sin embargo, las alternativas planteadas generan reservas entre los jugadores de "Los Etalons" debido a la extensa duración del viaje.

En caso de no resolver los inconvenientes en las próximas horas, el encuentro tendrá que ser suspendido ya que hay muchas horas de diferencia y los futbolistas no tendrían descanso.

El seleccionado africano, ubicado 62° en el ranking FIFA y 12° en su continente, llega tras igualar 1 a 1 con Benín el pasado viernes 25 de septiembre y superar 1 a 0 a República Centroafricana por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027.

Por su parte, la Albiceleste viene de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba. El Monumental tendrá un aforo reducido al 50 por ciento tras una sanción de la FIFA que también afectó al Mario Alberto Kempes.