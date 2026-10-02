Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

La séptima fecha del Clausura 2026 en el ascenso de Liga Santafesina se completará con el grueso de los partidos, donde Santa Fe recibe a Banco

La séptima fecha del Clausura 2026 en el ascenso de Liga Santafesina se completará este sábado con el grueso de los partidos, donde Santa Fe FC, el líder de la Zona Campeonato, recibe a Banco, uno de sus seguidores. El otro escolta, Atenas, será anfitrión de Los Canarios.