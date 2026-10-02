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Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

La séptima fecha del Clausura 2026 en el ascenso de Liga Santafesina se completará con el grueso de los partidos, donde Santa Fe recibe a Banco

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 14:47hs
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Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga

La séptima fecha del Clausura 2026 en el ascenso de Liga Santafesina se completará este sábado con el grueso de los partidos, donde Santa Fe FC, el líder de la Zona Campeonato, recibe a Banco, uno de sus seguidores. El otro escolta, Atenas, será anfitrión de Los Canarios.

• LEER MÁS: Se completa la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

TORNEO CLAUSURA 2026

PRIMERA B – RESERVA B DE LIGA SANTAFESINA

Fecha 7

ZONA CAMPEONATO

Sábado 3 de octubre

14.00 Reserva – 16.00 Primera

BELGRANO – SAN CRISTÓBAL

Árbitro: Carlos Céspedes

Asistente 1: Jonatan Córdoba

Asistente 2: Gerónimo Montenegro

4to/Reserva: Facundo Canalis

DEFENSORES DE ALTO VERDE – PUCARÁ

Árbitro: Gabriel Ibarra

Asistente 1: Carlos Pérez

Asistente 2: Ángel Toledo

4to/Reserva: Alcides Fernández

EL CADI – NUEVO HORIZONTE

Árbitro: Iván Chazarreta

Asistente 1: Cristofer Corvalán

Asistente 2: Joaquín Olivera

4to/Reserva: Emanuel Gutiérrez

ATENAS – LOS CANARIOS

Árbitro: Matías Pereyra

Asistente 1: Roberto Cena

Asistente 2: Sebastián Zaban

4to/Reserva: Diego Blanco

SANTA FE – BANCO PROVINCIAL

Árbitro: Maximiliano Moya

Asistente 1: Luciano Vergara

Asistente 2: Eduardo Vergara

4to/Reserva: Gustavo Vergara

ZONA REPECHAJE

Viernes 2 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

DEPORTIVO AGUA – DON SALVADOR

Árbitro: Leandro Vivas

Asistente 1: Daniel Coman

Asistente 2: Noelia Miño

4to/Reserva: César Raffo

Sábado 3 de octubre

14.00 Reserva – 16.00 Primera

ATLÉTICO ARROYO LEYES – LOS JUVENILES

Árbitro: Ignacio Castellano

Asistente 1: Raúl Piedrabuena

Asistente 2: Iván Piedrabuena

4to/Reserva: Exequiel Escobar

FLORESTA – LOS PIRATITAS

Árbitro: Facundo Benelli

Asistente 1: Sergio Lezcano

Asistente 2: Alejandro Camargo

4to/Reserva: César Espinoza

DEFENSORES DE PEÑALOZA – LOYOLA

Árbitro: Diego Sacco

Asistente 1: Gabriel Romero

Asistente 2: Leonel Romero

4to/Reserva: Elías Benítez

CCYD EL POZO – VECINAL GÁLVEZ

Árbitro: Lucas Muga

Asistente 1: Rubén Orellano

Asistente 2: Laureano Ceballos

4to/Reserva: Marcelo Derevlany

Liga Santa Fe FC Clausura
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