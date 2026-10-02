La séptima fecha del Clausura 2026 en el ascenso de Liga Santafesina se completará este sábado con el grueso de los partidos, donde Santa Fe FC, el líder de la Zona Campeonato, recibe a Banco, uno de sus seguidores. El otro escolta, Atenas, será anfitrión de Los Canarios.
Santa Fe FC tiene una difícil visita a Banco en el ascenso de Liga
La séptima fecha del Clausura 2026 en el ascenso de Liga Santafesina se completará con el grueso de los partidos, donde Santa Fe recibe a Banco
Por Ovación
TORNEO CLAUSURA 2026
PRIMERA B – RESERVA B DE LIGA SANTAFESINA
Fecha 7
ZONA CAMPEONATO
Sábado 3 de octubre
14.00 Reserva – 16.00 Primera
BELGRANO – SAN CRISTÓBAL
Árbitro: Carlos Céspedes
Asistente 1: Jonatan Córdoba
Asistente 2: Gerónimo Montenegro
4to/Reserva: Facundo Canalis
DEFENSORES DE ALTO VERDE – PUCARÁ
Árbitro: Gabriel Ibarra
Asistente 1: Carlos Pérez
Asistente 2: Ángel Toledo
4to/Reserva: Alcides Fernández
EL CADI – NUEVO HORIZONTE
Árbitro: Iván Chazarreta
Asistente 1: Cristofer Corvalán
Asistente 2: Joaquín Olivera
4to/Reserva: Emanuel Gutiérrez
ATENAS – LOS CANARIOS
Árbitro: Matías Pereyra
Asistente 1: Roberto Cena
Asistente 2: Sebastián Zaban
4to/Reserva: Diego Blanco
SANTA FE – BANCO PROVINCIAL
Árbitro: Maximiliano Moya
Asistente 1: Luciano Vergara
Asistente 2: Eduardo Vergara
4to/Reserva: Gustavo Vergara
ZONA REPECHAJE
Viernes 2 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
DEPORTIVO AGUA – DON SALVADOR
Árbitro: Leandro Vivas
Asistente 1: Daniel Coman
Asistente 2: Noelia Miño
4to/Reserva: César Raffo
Sábado 3 de octubre
14.00 Reserva – 16.00 Primera
ATLÉTICO ARROYO LEYES – LOS JUVENILES
Árbitro: Ignacio Castellano
Asistente 1: Raúl Piedrabuena
Asistente 2: Iván Piedrabuena
4to/Reserva: Exequiel Escobar
FLORESTA – LOS PIRATITAS
Árbitro: Facundo Benelli
Asistente 1: Sergio Lezcano
Asistente 2: Alejandro Camargo
4to/Reserva: César Espinoza
DEFENSORES DE PEÑALOZA – LOYOLA
Árbitro: Diego Sacco
Asistente 1: Gabriel Romero
Asistente 2: Leonel Romero
4to/Reserva: Elías Benítez
CCYD EL POZO – VECINAL GÁLVEZ
Árbitro: Lucas Muga
Asistente 1: Rubén Orellano
Asistente 2: Laureano Ceballos
4to/Reserva: Marcelo Derevlany