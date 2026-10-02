El Gobierno provincial derribó este viernes un nuevo punto de venta en Pérez, el quinto intervenido en esa ciudad. Con este procedimiento, el departamento Rosario llegó a 102 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.

Microtráfico: ya son 150 los búnkers de droga derribados en Santa Fe

Microtráfico: ya son 150 los búnkers de droga derribados en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe llegó este viernes a los 150 inmuebles inactivados en toda la provincia en el marco de la Ley de Microtráfico , luego de derribar un nuevo búnker de venta de drogas en la ciudad de Pérez.

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en Richieri 2165 , donde se secuestraron cerca de 400 envoltorios con 82 gramos de cocaína . Además, fue detenido un hombre mayor de edad y dos adolescentes de 17 años quedaron vinculados a una causa en el marco del Régimen Penal Juvenil.

Con esta intervención, la quinta realizada en Pérez, el departamento Rosario alcanzó los 102 inmuebles inactivados, mientras que el número acumulado en toda la provincia llegó a 150.

Las intervenciones se realizan a partir de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y, según cada procedimiento, otros organismos y fuerzas.

La Ley de Microtráfico fue puesta en marcha a comienzos de 2024 y establece herramientas para intervenir sobre puntos de venta de estupefacientes e inmuebles vinculados con hechos de violencia altamente lesiva.

En este caso, el fiscal Matías Ocariz explicó que la investigación comenzó a partir de intervenciones del Comando Radioeléctrico de la zona. Según indicó, se habían registrado situaciones que daban cuenta de la venta de estupefacientes en el inmueble y de hechos de violencia asociados a esa actividad.

La Fiscalía solicitó el cese de la actividad del inmueble, medida que fue autorizada por el juez y permitió avanzar con su demolición.

“El comercio de estupefacientes afecta la salud pública, pero también genera intranquilidad en los barrios y hechos de violencia alrededor de estos lugares”, sostuvo Ocariz.

El coordinador operativo, director general de Policía (R) Claudio Romano, destacó la cantidad de intervenciones realizadas desde la puesta en marcha de la normativa y sostuvo que los derribos se realizan de manera frecuente.

“Nunca antes se habían inactivado tantos búnkeres en tan poco tiempo”, afirmó.

Según explicó, las intervenciones también buscan responder a situaciones denunciadas por vecinos en distintos barrios.

Por su parte, Ocariz remarcó que el objetivo de las investigaciones es intervenir sobre lugares donde la venta de drogas aparece asociada a situaciones de violencia. “Desmantelar estos espacios devuelve tranquilidad a los vecinos”, sostuvo.

La intervención realizada este viernes en Pérez marcó así un nuevo número en el esquema provincial contra el narcomenudeo: 150 inmuebles inactivados desde la implementación de la Ley de Microtráfico, 102 de ellos en el departamento Rosario.