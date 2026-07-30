¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

En España aseguran que el delantero santafesino será cedido para sumar minutos. En Unión siguen esperando el pago por los derechos de formación de Cádiz

La noticia de un inminente préstamo de Jerónimo Dómina desde Cádiz volvió a poner el foco sobre la relación entre el delantero y Unión . En las últimas horas, medios españoles informaron que el club decidió ceder al santafesino para que gane continuidad y, al mismo tiempo, liberar un cupo para incorporar otro 9.

A partir de esa información, surgió una consulta entre los hinchas rojiblancos: ¿a Unión le corresponde algún dinero por esta operación? La respuesta, en principio, es negativa. El motivo es que se trata de una cesión y no de una transferencia. Habitualmente, los clubes que conservaron derechos económicos o formativos solo reciben ingresos cuando existe una venta, algo que no ocurre en este caso.

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Unión espera por los derechos de formación de Dómina

De todos modos, el vínculo entre Unión y el caso Dómina sigue abierto por otro motivo. En la dirigencia sostienen que todavía no ingresaron los 400.000 dólares correspondientes a los derechos de formación tras la salida del delantero al fútbol español, un tema que continúa pendiente y que el club sigue de cerca.

Cádiz aduce haberle pagado los derechos de formación a Unión.

En lo deportivo, la experiencia del atacante en Cádiz está lejos de cumplir con las expectativas iniciales. Desde su llegada apenas disputó ocho partidos oficiales y todavía no logró convertir goles, un panorama que llevó al club español a buscarle un destino donde pueda tener mayor continuidad y recuperar protagonismo.

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Así, salvo que la cesión incluya alguna cláusula extraordinaria que no trascendió, Unión no percibirá un nuevo ingreso por el préstamo de Dómina. La atención del Tatengue sigue puesta, en cambio, en resolver el cobro de los derechos de formación que considera aún adeudados.