Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

En España aseguran que el delantero santafesino será cedido para sumar minutos. En Unión siguen esperando el pago por los derechos de formación de Cádiz

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 17:33hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

La noticia de un inminente préstamo de Jerónimo Dómina desde Cádiz volvió a poner el foco sobre la relación entre el delantero y Unión. En las últimas horas, medios españoles informaron que el club decidió ceder al santafesino para que gane continuidad y, al mismo tiempo, liberar un cupo para incorporar otro 9.

• LEER MÁS: Con los refuerzos, Madelón ya perfila los 11 Unión para visitar a Gimnasia de Mendoza

A partir de esa información, surgió una consulta entre los hinchas rojiblancos: ¿a Unión le corresponde algún dinero por esta operación? La respuesta, en principio, es negativa. El motivo es que se trata de una cesión y no de una transferencia. Habitualmente, los clubes que conservaron derechos económicos o formativos solo reciben ingresos cuando existe una venta, algo que no ocurre en este caso.

• LEER MÁS: Con los refuerzos, Madelón ya perfila los 11 Unión para visitar a Gimnasia de Mendoza

Unión espera por los derechos de formación de Dómina

De todos modos, el vínculo entre Unión y el caso Dómina sigue abierto por otro motivo. En la dirigencia sostienen que todavía no ingresaron los 400.000 dólares correspondientes a los derechos de formación tras la salida del delantero al fútbol español, un tema que continúa pendiente y que el club sigue de cerca.

C&aacute;diz aduce haberle pagado los derechos de formaci&oacute;n a Uni&oacute;n.

Cádiz aduce haberle pagado los derechos de formación a Unión.

En lo deportivo, la experiencia del atacante en Cádiz está lejos de cumplir con las expectativas iniciales. Desde su llegada apenas disputó ocho partidos oficiales y todavía no logró convertir goles, un panorama que llevó al club español a buscarle un destino donde pueda tener mayor continuidad y recuperar protagonismo.

• LEER MÁS: Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Así, salvo que la cesión incluya alguna cláusula extraordinaria que no trascendió, Unión no percibirá un nuevo ingreso por el préstamo de Dómina. La atención del Tatengue sigue puesta, en cambio, en resolver el cobro de los derechos de formación que considera aún adeudados.

Unión Jerónimo Dómina Cádiz
Noticias relacionadas
union levanto otra inhibicion y es inminente que deje de figurar en la fifa

Unión levantó otra inhibición y es inminente que deje de figurar en la FIFA

el mercado se termina y union sigue sin resolver dos salidas

El mercado se termina y Unión sigue sin resolver dos salidas

madelon ensayo un union sin tarragona para visitar a gimnasia de mendoza

Madelón ensayó un Unión sin Tarragona para visitar a Gimnasia de Mendoza

union se mueve antes que cierre el mercado y oferto por dos figuras de maipu

Unión se mueve antes que cierre el mercado y ofertó por dos figuras de Maipú

Lo último

Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Último Momento
Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Ovación
En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal