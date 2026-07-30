Todo listo para el inicio del Torneo Oficial Promocional

Son 12 los equipos comenzarán a recorrer el Oficial Promocional de la ASB. La acción se pondrá en marcha el domingo. El cronograma

La espera terminó para los equipos que afrontarán el Torneo Oficial Promocional. Con la participación de 12 elencos, el domingo 2 de agosto comenzará a rodar la pelota en el segundo certamen de la temporada, que reunirá a clubes con el objetivo de ser protagonistas desde la primera fecha.

Luego de la culminación del certamen inicial, la competencia vuelve a escena con un nuevo formato y la expectativa renovada de cada uno de los participantes, que buscarán arrancar con el pie derecho en un torneo que promete ser muy parejo.

La programación de la fecha inaugural ya quedó confirmada y marcará el puntapié inicial de un campeonato que tendrá a una docena de equipos peleando por los primeros puestos desde el comienzo.

La primera jornada se disputará íntegramente el domingo 2 de agosto y servirá para empezar a perfilar a los candidatos en una competencia que, como es habitual, ofrecerá partidos de gran intensidad y escenarios repartidos en distintos puntos de la región.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - FECHA 1

Domingo 2 de agosto

20.00 Colón (SF) vs. Colón (SJ)

20.00 Regatas (SF) vs. Alumni (LP)

20.00 Unión y Progreso B vs. Kimberley

20.00 Atlético Franck B vs. Unión y Progreso A

20.00 Alianza (ST) vs. Atlético Franck A

20.00 Central Rincón vs. Santa Rosa