Uno Santa Fe | Ovación | Promocional

Todo listo para el inicio del Torneo Oficial Promocional

Son 12 los equipos comenzarán a recorrer el Oficial Promocional de la ASB. La acción se pondrá en marcha el domingo. El cronograma

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 15:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Todo listo para el inicio del Torneo Oficial Promocional

La espera terminó para los equipos que afrontarán el Torneo Oficial Promocional. Con la participación de 12 elencos, el domingo 2 de agosto comenzará a rodar la pelota en el segundo certamen de la temporada, que reunirá a clubes con el objetivo de ser protagonistas desde la primera fecha.

Luego de la culminación del certamen inicial, la competencia vuelve a escena con un nuevo formato y la expectativa renovada de cada uno de los participantes, que buscarán arrancar con el pie derecho en un torneo que promete ser muy parejo.

La programación de la fecha inaugural ya quedó confirmada y marcará el puntapié inicial de un campeonato que tendrá a una docena de equipos peleando por los primeros puestos desde el comienzo.

La primera jornada se disputará íntegramente el domingo 2 de agosto y servirá para empezar a perfilar a los candidatos en una competencia que, como es habitual, ofrecerá partidos de gran intensidad y escenarios repartidos en distintos puntos de la región.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - FECHA 1

Domingo 2 de agosto

20.00 Colón (SF) vs. Colón (SJ)

20.00 Regatas (SF) vs. Alumni (LP)

20.00 Unión y Progreso B vs. Kimberley

20.00 Atlético Franck B vs. Unión y Progreso A

20.00 Alianza (ST) vs. Atlético Franck A

20.00 Central Rincón vs. Santa Rosa

Promocional Oficial
Noticias relacionadas
pese a las deudas, san lorenzo sigue sumando refuerzos para el clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

boca se bajo de la negociacion por lucas passerini

Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

¿puede volver la f1 a argentina? las dudas sobre qatar y abu dabi reavivan la ilusion

¿Puede volver la F1 a Argentina? Las dudas sobre Qatar y Abu Dabi reavivan la ilusión

alma vencio como visitante a el quilla en el inicio del prefederal

Alma venció como visitante a El Quillá en el inicio del Prefederal

Lo último

Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Último Momento
Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Ovación
En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal