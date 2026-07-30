Uno Santa Fe | Ovación | UEFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA volvió a pronunciarse en contra de la iniciativa de la FIFA de integrar inversionistas privados en el Mundial

30 de julio 2026 · 17:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) volvió a pronunciarse en contra de la iniciativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) de integrar inversionistas privados en el Mundial.

La entidad del continente europeo lo expresó a través de un comunicado oficial y amenazó que, mientras el proyecto siga en pie, en común acuerdo con las 55 federaciones que la integran, dejará de participar en toda competencia organizada por la FIFA.

La UEFA, en guerra contra la FIFA

En el mensaje, expresa el rechazo de forma “unánime e inequívoca” a la propuesta de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones realizadas por la casa madre del fútbol a inversores privados.

En este sentido, exige que la máxima competencia del fútbol a nivel de selecciones nacionales no se puede considerar un “producto” y ninguna parte de ella debería entregarse a los “inversores privados”. “La Copa del Mundo no está en venta”, sentenció.

Por esta razón, explicó el significado y la formación de dicho torneo: “Es uno de los mayores legados del fútbol; se fue construyendo a lo largo de las generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados”.

En el siguiente párrafo, caracterizó de “irresponsable e indefendible” la forma “secreta” de concebir la propuesta, llegando al borde de su aprobación sin la consulta previa a las debidas autoridades.

Además, acusó a la FIFA de actuar como un gobierno basado en la intimidación, debido al “ultimátum” de aceptar la propuesta o atenerse a las consecuencias.

También explicó las razones de su postura negativa ante el proyecto: “Al momento en que los inversores ingresan y adquieren participación, la rentabilidad comercial se vuelve permanente y obligatoria; sumado a que la expectativa de los mismos se convierte en una presión diaria, donde cada decisión sobre los formatos o calendarios dependerá de lo que más beneficie a los accionistas; el fútbol no puede hipotecar su futuro”.

“La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol, siempre será así y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta.”, así la UEFA finalizó el comunicado.

UEFA FIFA
Noticias relacionadas
pese a las deudas, san lorenzo sigue sumando refuerzos para el clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

boca se bajo de la negociacion por lucas passerini

Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

¿puede volver la f1 a argentina? las dudas sobre qatar y abu dabi reavivan la ilusion

¿Puede volver la F1 a Argentina? Las dudas sobre Qatar y Abu Dabi reavivan la ilusión

todo listo para el inicio del torneo oficial promocional

Todo listo para el inicio del Torneo Oficial Promocional

Lo último

Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Último Momento
Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Ovación
En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal