Dos cambios obligados en Unión para recibir a Instituto

Unión afrontará un partido clave ante Instituto, puntero de la Zona A. Maizon Rodríguez ya viajó a Rusia y Mauro Luna Diale sería baja por una lesión muscular.

Unión disfruta de un presente renovado en el Torneo Clausura, después de conseguir dos victorias consecutivas ante Aldosivi y Sarmiento, pero Leonardo Madelón ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío: recibir a Instituto, el líder de la Zona A, el lunes 7 de septiembre desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril.

Para ese compromiso, el entrenador rojiblanco deberá realizar al menos dos modificaciones obligadas respecto del equipo que goleó 4-1 a Sarmiento. Una será por la partida de Maizon Rodríguez, mientras que la otra estará relacionada con la lesión que sufrió Mauro Luna Diale.

Fagioli aparece como la primera opción en Unión

La salida de Maizon Rodríguez ya es un hecho. El defensor uruguayo viajó a Rusia para incorporarse al Krasnodar, en una operación que significará un importante ingreso económico para las arcas de Unión.

Ante esta situación, Madelón deberá encontrarle reemplazante. Y uno de los nombres que aparece con mayores posibilidades es el de Tomás Fagioli.

Prensa Unión

El juvenil ya conoce lo que significa ocupar ese lugar en el equipo. De hecho, fue titular en las primeras dos fechas del Clausura, ante Platense y Gimnasia de Mendoza, cuando Rodríguez todavía se encontraba recuperándose de su lesión.

De todas maneras, el entrenador todavía cuenta con otra alternativa. Matías Rocha, el defensor uruguayo, también aparece como candidato a quedarse con el puesto, por lo que habrá que esperar la evolución de los entrenamientos para conocer cuál será la decisión definitiva.

Malcorra, la carta que ganó terreno en Unión

La otra modificación parece tener un candidato mucho más definido. Mauro Luna Diale tuvo que abandonar el partido ante Sarmiento durante el primer tiempo por una molestia muscular y todo indica que se trataría de un desgarro, por lo que su presencia ante Instituto estaría prácticamente descartada.

Mauro Luna Diale dejó la concentración de Unión en Funes por un ofrecimiento importante de Rusia. Prensa Unión.

Su reemplazante fue Ignacio Malcorra, quien aprovechó la oportunidad de la mejor manera. El experimentado mediocampista terminó siendo una de las grandes figuras de la goleada ante el Verde: aportó una asistencia y marcó un verdadero golazo para coronar una actuación sobresaliente.

Por eso, todo apunta a que Malcorra tendrá continuidad desde el comienzo frente a Instituto, aunque todavía queda una semana larga de trabajo y Madelón tendrá tiempo para evaluar distintas alternativas.

El equipo que empieza a tomar forma en Unión

Más allá de que todavía restan varios entrenamientos y de que el cuerpo técnico deberá esperar la evolución de algunos futbolistas, los 11 que aparecen con mayores chances de arrancar ante Instituto son: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Ignacio Malcorra, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Julián Palacios; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

De confirmarse, Fagioli y Malcorra serían las dos novedades respecto del equipo que comenzó jugando ante Sarmiento.

Un partido de alto vuelo en el 15 de Abril

El encuentro ante Instituto tendrá además un condimento especial: Unión recibirá al líder de la Zona A en el marco de la octava fecha del Clausura.

El Tate llegará con la confianza que le otorgaron sus últimos resultados. Primero venció 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y luego se despachó con un contundente 4-1 ante Sarmiento en Santa Fe.

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Ahora Madelón tendrá varios días para preparar una prueba mucho más exigente. El objetivo será prolongar la levantada y conseguir una tercera victoria consecutiva, esta vez ante el puntero del grupo.

Con Tarragona atravesando un gran momento goleador y Malcorra recuperando protagonismo, Unión ya empieza a delinear el equipo que buscará darle otro golpe a la tabla el próximo lunes en el 15 de Abril.