Pipo Gorosito se convirtió en el nuevo técnico de San Lorenzo

Luego de zanjar algunas diferencias, Pipo Gorosito llegó a un acuerdo con la dirigencia azulgrana y es el nuevo DT de San Lorenzo

San Lorenzo llegó a un acuerdo para tener nuevo entrenador. Este miércoles se concretó la vuelta de un histórico referente del club que brilló con la camiseta azulgrana y que ya dirigió al primer equipo hace más de dos décadas. Se trata de Néstor Raúl Gorosito. Pipo ya tiene todo acordado de palabra con la dirigencia y trabajan en los contratos para que firme por un año.

De acuerdo a esta información, la entidad de Boedo cerró al técnico de 62 años, quien firmará un contrato hasta junio de 2027. De esta manera, iniciará su segundo ciclo en el banco azulgrana tras la salida de Gustavo Álvarez.

La primera alternativa que evaluó la dirigencia fue Iker Muniain, pero su llegada se frustró porque no cuenta con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino. El español jugó sus últimos partidos como profesional en el Ciclón y actualmente conduce a CD Derio en el ascenso de España.

Ante este panorama, la dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta se vio obligada a moverse rápido. Ante la caída del plan Muniain, el club volvió a contactar a Gorosito. La gestión habría sido encabezada por Guillermo Franco (manager de San Lorenzo) y Martín Saric (Subcomisión de Fútbol), quienes ya habían conversado con el ex volante ofensivo.

Las partes habían convenido retomar el diálogo este martes para cerrar detalles y luego de las últimas gestiones se acordó la llegada de Pipo como nuevo técnico.

En el medio, el plantel comenzó con la pretemporada y trabajó bajo la conducción interina de Walter Perazzo mientras se definía al reemplazante. Todo está encaminado para que Pipo Gorosito asuma formalmente en los próximos días.

El DT viene de su último paso por Alianza Lima y ya dirigió a San Lorenzo entre 2003 y 2004, con 46 partidos y un balance de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Luego fue reemplazado por Héctor Rodolfo Veira un año después. Como jugador del club, disputó 241 encuentros y marcó 70 goles en tres etapas.