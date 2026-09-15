Platense irá por la hazaña recibiendo a Fluminense El Calamar tendrá que ganar al menos por dos goles para forzar la definición desde los 12 y lograr meterse en semifinales de la Copa Libertadores 15 de septiembre 2026 · 09:15hs

Platense recibe a Fluminense buscando la épica.

Platense y Fluminense jugarán, desde las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Después de quedar moribundo pero no muerto en el Maracaná, el equipo dirigido por Martín Palermo quiere hacerse fuerte con su gente para remontar el 0-2 de la ida y construir un ladrillo más de historia.

Platense busca hacer historia ante Fluminense Con todos los cañones apuntados al sueño de la Gloria Eterna. Así las cosas en Vicente López desde que comenzó este inolvidable 2026, más si cabe con una nueva y agónica derrota frente a Estudiantes en La Plata con rotación masiva que condiciona aún más sus posibilidades de trascender en la zona A del Torneo Clausura. Con pocas posibilidades pero mucha fe, el Calamar va por otra gesta entre tantas gestas.

Del otro lado, un Flu que, aunque igual de dosificado, llega mortificado. La derrota contra Atlético Mineiro (primera del ciclo de Marcão como entrenador del Tricolor) y el fallecimiento de su director deportivo Paulo Angioni enrarecen un ambiente hasta entonces jovial por la victoria por 2 a 0 en el Maracaná. Verdugo de Independiente Rivadavia en los octavos, el elenco brasileño quiere tachar a otra de las revelaciones del fútbol argentino. Probables formaciones Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo. Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcão. Árbitro: Cristian Garay (CHI). VAR: Juan Sepúlveda (CHI). Estadio: Ciudad de Vicente López. Hora: 19. TV: Telefé y Fox Sports.