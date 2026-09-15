Boca visita a San Pablo por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana

El Xeneize enfrentará al elenco brasileño buscando meterse en las semifinales de la competencia sudamericana. En el partido de ida se impuso por 1-0

Este martes, desde las 21.30, Boca visita a San Pablo en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la ventaja del 1-0 conseguida en la Bombonera, el Xeneize buscará pisar fuerte en tierras brasileñas para sacar boleto a semifinales.

Luego de darles descanso en el triunfo contra Central Córdoba, Rodolfo Arruabarrena recupera a todos sus titulares y pondrá lo mejor que tiene a disposición para afrontar un partido a todo o nada. El entrenador volverá a contar con una pieza importante en el mediocampo: Milton Delgado dejó atrás la distensión que lo había marginado del partido de ida y se perfila para regresar al equipo titular.

De esta manera, el mediocampista sería el único cambio respecto del once que comenzó el partido en la Bombonera, ya que ingresaría en lugar de Tomás Belmonte. Su regreso le permite a Arruabarrena recuperar una alternativa que considera importante para el equilibrio del equipo, sobre todo para jugar en Brasil, donde no gana hace diez partidos (la peor racha de su historia).

Otra de las novedades pasa por Álvaro Montero. El arquero se perdió el último partido de Boca, el triunfo 3-1 ante Central Córdoba, debido a que debió viajar de urgencia a Colombia por un problema familiar. Luego de la ida ante San Pablo, el colombiano había recibido una licencia tras el fallecimiento de su abuela, pero ya se reincorporó al plantel y está en condiciones de volver a defender el arco xeneize.

Del otro lado, San Pablo llega después de una derrota 2-0 ante Palmeiras en el clásico del último sábado por el Brasileirao. Dorival Júnior decidió preservar a varios de sus habituales titulares y presentó una formación alternativa, con la mira puesta en la revancha contra Boca. El Tricolor necesita revertir el 0-1 sufrido en Buenos Aires para meterse en las semifinales. El equipo brasileño tendrá además el respaldo de un Morumbí que promete jugar un papel importante en una serie que llega abierta a su definición.

Probables formaciones

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago; Luciano; Artur y André Silva. DT: Dorival Junior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Pablo Tejera (URU).

Estadio: Morumbí.

Hora: 21.30.

TV: DSports.