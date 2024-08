Pobre empate entre Argentinos y Sarmiento en el inicio de la 10ª fecha

El equipo de Pablo Guede intentó dominar pero no pudo quebrar la defensa visitante, con Lucas Acosta luciéndose en varias. ocasiones, mientras que los de Israel Damonte también contaron con dos claras posibilidades de convertir, aunque sin concretar ninguna.

El dominio del elenco de Pablo Guede no fue suficiente para quebrar el cerrojo defensivo habitual ideado por Damonte y cuando logró hacerlo de la Lucas Acosta estuvo firme ante los intentos de Thiago Santamaría, Nico Oros y Alan Lescano.

Aunque sin la pelota ni el dominio, la más clara para El Verde estuvo en los pies de Ezequiel Naya que no logró conectar su remate cuando estaba enfrente del Ruso Rodríguez.

En el complemento, la tónica del partido no varió. La pelota volvió a ser controlada por Argentinos Juniors, pero otra vez, la chance la tuvo Sarmiento: Un error defensivo de Tobias Palacio le dio la oportunidad a Naya de festejar el primero, pero el delantero volvió a fallar ante el ex arquero de Independiente y Gabriel Gudiño tampoco no logró capitalizar la descarga de su compañero cuando estaba la última línea del Bicho desacomodada.

Tal vez por las chances desperdiciadas el punto tuvo sabor a poco, pero lo cierto es que Sarmiento volvió a sumar y su campeonato sigue siendo ese. No perder puntos, porque en el cierre, el Bicho pudo haberlo dejado sin nada y respiró aliviado con el punto que se trajo a Junín.

Síntesis del partido entre Argentinos y Sarmiento

Argentinos Juniors: (50) Diego Rodríguez; (23) Thiago Santamaría, (16) Francisco Álvarez, (2) Tobías Palacio, (20) Sebastián Prieto; (22) Alan Lescano, (36) Ariel Gamarra, (21) Nicolás Oroz, (32) Luciano Gondou, (10) Gastón Verón y (9) Maximiliano Romero.. DT: Pablo Guede.

Sarmiento: (42) Lucas Acosta; (29) Elías López, (2) Juan Manuel Insaurralde, (3) Gastón Sauro, (26) Yair Arismendi, (20) Gabriel Gudiño, (6) Juan Andrada, (52) Emiliano Méndez, (10) Nicolás Gaitán, (28) Joaquín Gho y (9) Ezequiel Naya. DT: Israel Damonte.

Amonestados en Argentinos Juniors: 50' T. Palacio.

Amonestados en Sarmiento: 46' J. Insaurralde; 72' J. Andrada; 84' L. López; 87' V. Burgoa; 90(+2)' L. Acosta.

Cambios en Argentinos Juniors: 62' J. Herrera por G. Verón; 74' T. Molina por M. Romero; 83' E. Viveros por T. Santamaria; 83' S. Montiel por N. Oroz.

Cambios en Sarmiento: 66' L. López por E. Naya; 72' G. Hauche por G. Gudiño; 72' G. Diaz por Y. Arismendi; 79' M. García por J. Andrada; 79' V. Burgoa por N. Gaitán.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Diego Armando Maradona.