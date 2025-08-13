Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Gimnasia superó 75-71 a Rivadavia, en el inicio de la Fecha 4 correspondiente a los interzonales. Además, El Quillá batió a Regatas (SF). Esta noche Unión A ante Unión B

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2025 · 07:54hs
Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Gimnasia (3-1) sumó su segundo triunfo al hilo, al batir 75-71 a Rivadavia (2-2) en el inicio de la Fecha 4 de interzonales por el Torneo Oficial Prefederal.

Los Mensanas llegaron a estar 12 puntos abajo sobre el cierre del tercer cuarto pero con un tremendo León Alfonso (26) torcieron el rumbo en los 10' finales.

Asimismo, El Quillá (2-1) añadió un éxito relevante al superar 50-36 a Regatas (SF) (1-3).

LEER MÁS: Colón (SJ) sumó al base Cristian Zenclussen para el Prefederal

GIMNASIA 75: León Alfonso 26, Inti Peón 4, Julián Salaberry 12, Tomás Gómez 12, Jeremías Salvatelli 6 (d) (FI) Santiago Saudejaud 3, Marcial D'amelio 4, Manuel Hernández 0, Lorenzo Micheloni 8. DT: Fernando Ciprian.

RIVADAVIA 71: Alejo Traverso 8, Mauro Natta 14, Manuel García 21, Alejandro Forlín 5, Mauricio Costa Hernández 6 (FI) Brian Najnudel 12, Sebastián Correnti 5, Juan Mantovani 0, Estanislao Verga 0, Agustín Masino 0. DT: Emanuel Schifitto.

Parciales: 20-18, 32-30 y 45-54.

Árbitros: Silvio Guzmán y Romina Morales.

Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES

Martes 12 de agosto

Gimnasia 75 (León Alfonso 26) - Rivadavia 71 (Manuel García 21)

El Quillá 50 (Guillermo Santillán 12) - Regatas (SF) 36 (Agustín Sorba 9)

Miércoles 13 de agosto

21.30 Unión A vs. Unión B Por el canal de Youtube ASB

Jueves 14 de agosto

21.30 CUST A vs. Banco Provincial

21.30 Almagro A vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino

Gimnasia Rivadavia Prefederal
Noticias relacionadas
lo que le resta a colon: ¿sonar o cierre de campana anticipada?

Lo que le resta a Colón: ¿soñar o cierre de campaña anticipada?

messi volvio a entrenar con inter miami despues de su lesion muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

ignacio scocco salio a bancar a cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

tras su frustrado paso por talleres, diego cocca volvio al atlas de mexico

Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"