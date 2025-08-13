Gimnasia (3-1) sumó su segundo triunfo al hilo, al batir 75-71 a Rivadavia (2-2) en el inicio de la Fecha 4 de interzonales por el Torneo Oficial Prefederal.
Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia
Gimnasia superó 75-71 a Rivadavia, en el inicio de la Fecha 4 correspondiente a los interzonales. Además, El Quillá batió a Regatas (SF). Esta noche Unión A ante Unión B
Por Ovación
Los Mensanas llegaron a estar 12 puntos abajo sobre el cierre del tercer cuarto pero con un tremendo León Alfonso (26) torcieron el rumbo en los 10' finales.
Asimismo, El Quillá (2-1) añadió un éxito relevante al superar 50-36 a Regatas (SF) (1-3).
GIMNASIA 75: León Alfonso 26, Inti Peón 4, Julián Salaberry 12, Tomás Gómez 12, Jeremías Salvatelli 6 (d) (FI) Santiago Saudejaud 3, Marcial D'amelio 4, Manuel Hernández 0, Lorenzo Micheloni 8. DT: Fernando Ciprian.
RIVADAVIA 71: Alejo Traverso 8, Mauro Natta 14, Manuel García 21, Alejandro Forlín 5, Mauricio Costa Hernández 6 (FI) Brian Najnudel 12, Sebastián Correnti 5, Juan Mantovani 0, Estanislao Verga 0, Agustín Masino 0. DT: Emanuel Schifitto.
Parciales: 20-18, 32-30 y 45-54.
Árbitros: Silvio Guzmán y Romina Morales.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES
Martes 12 de agosto
Gimnasia 75 (León Alfonso 26) - Rivadavia 71 (Manuel García 21)
El Quillá 50 (Guillermo Santillán 12) - Regatas (SF) 36 (Agustín Sorba 9)
Miércoles 13 de agosto
21.30 Unión A vs. Unión B Por el canal de Youtube ASB
Jueves 14 de agosto
21.30 CUST A vs. Banco Provincial
21.30 Almagro A vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino