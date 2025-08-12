Colón (SJ) sumó al base Cristian Zenclussen para el Prefederal

Colón (SJ) cerró trato con un base de jerarquía: recaló Cristian Kiki Zenclussen, que viene de jugar Liga Argentina con Comunicaciones de Mercedes

El base Cristian Zenclussen será una ficha de jerarquía para Colón (SJ) en el Torneo Oficial Prefederal, donde viene con récord 2-1.

Nació en San Javier el 20 de agosto de 1997 y mide 185 centímetros. Viene de jugar Liga Argentina con Comunicaciones de Mercedes.

Con el Cartero promedió 7,5 puntos; 4,1 rebotes y 2,9 asistencias con 32,4% en tiros de tres puntos.

Su estreno será este jueves en el Clásico ante Sanjustino, donde también, en principio, se despedirá Ignacio Beltramino, quien partirá al Viejo Continente para sumarse a su nuevo elenco italiano.

Trayectoria de Kiki Zenclussen

2015-2017: TFB - Justiniano Posse

2017-2018: TFB - Ameghino Villa Maria

2018-2019: TFB - Peñarol Rosario del Tala

2019-2020: LA - Central Entrerriano

2020-2021: TFB - Central Entrerriano

2021-2022: TFB - Ameghino Villa Maria

2022-2023: LA - Ameghino Villa María

2023-2024: LNB - Comunicaciones de Mercedes

2024: LNB (Chile) - Deportes Castro

2024: Liga Básquet Pro (ECU) - Guerreros

2024-2025: LA - Comunicaciones de Mercedes