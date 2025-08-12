El base Cristian Zenclussen será una ficha de jerarquía para Colón (SJ) en el Torneo Oficial Prefederal, donde viene con récord 2-1.
Colón (SJ) sumó al base Cristian Zenclussen para el Prefederal
Colón (SJ) cerró trato con un base de jerarquía: recaló Cristian Kiki Zenclussen, que viene de jugar Liga Argentina con Comunicaciones de Mercedes
Nació en San Javier el 20 de agosto de 1997 y mide 185 centímetros. Viene de jugar Liga Argentina con Comunicaciones de Mercedes.
Con el Cartero promedió 7,5 puntos; 4,1 rebotes y 2,9 asistencias con 32,4% en tiros de tres puntos.
Su estreno será este jueves en el Clásico ante Sanjustino, donde también, en principio, se despedirá Ignacio Beltramino, quien partirá al Viejo Continente para sumarse a su nuevo elenco italiano.
Trayectoria de Kiki Zenclussen
2015-2017: TFB - Justiniano Posse
2017-2018: TFB - Ameghino Villa Maria
2018-2019: TFB - Peñarol Rosario del Tala
2019-2020: LA - Central Entrerriano
2020-2021: TFB - Central Entrerriano
2021-2022: TFB - Ameghino Villa Maria
2022-2023: LA - Ameghino Villa María
2023-2024: LNB - Comunicaciones de Mercedes
2024: LNB (Chile) - Deportes Castro
2024: Liga Básquet Pro (ECU) - Guerreros
2024-2025: LA - Comunicaciones de Mercedes