Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Los hinchas de Racing no la pasaron bien en el Campeón del Siglo

Racing vivió una noche difícil al perder con Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, con su hinchada siendo maltratada y obligada dos horas a quedarse en sus lugares

13 de agosto 2025 · 13:10hs
Los hinchas de Racing no la pasaron bien en el Campeón del Siglo

Racing no tuvo una noche feliz en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con la derrota 1-0 frente a Peñarol.

Sus hinchas la pasaron mal después del partido: debieron aguardar durante dos horas para poder desalojar el estadio Campeón del Siglo y además fueron golpeados por la policía local.

Incluso Gustavo Costas se acercó hasta la tribuna de Racing y desde el campo de juego saludó a los hinchas y les pidió paciencia mientras el encierro continuaba.

Conforme pasaban las horas, varios videos de hinchas de Racing comenzaron a circular por las redes sociales y todos tenían un denominador común: "Nos tienen encerrados".

Cuando finalmente lograron salir, la policía uruguaya los intimidó y agredió durante el desalojo del estadio, en la ida hacia los micros y autos.

LEER MÁS: Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

La opinión del presidente Milito

Diego Milito le contó a ESPN sus sensaciones mientras todo esto ocurría, a la 1 de la mañana: "Es una locura. Estamos en el Estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante".

"Hablamos con el presidente de Peñarol que intenta hablar con el Ministerio del Interior que no libera a la gente", agregó el presidente, quien indicó que había familiares y amigos de los futbolistas en la tribuna.

Y concluyó: "Estamos todos acá, hasta que no se vaya el último hincha de Racing no nos vamos a ir. Es una locura lo que vivimos".

La Academia tendrá su revancha el martes próximo desde las 21.30 en Avellaneda. Deberá remontar el 0-1 de la ida ante su gente, en busca de un boleto para los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing Campeón del Siglo Peñarol
Noticias relacionadas
el boca de riquelme y una crisis que no parece tener final cercano

El Boca de Riquelme y una crisis que no parece tener final cercano

boca alcanzo la peor malaria de su historia con el empate ante racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

la euforica reaccion de riquelme en boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

boca le empato sobre el final a racing y estiro su racha negativa

Boca le empató sobre el final a Racing y estiró su racha negativa

Lo último

Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Último Momento
Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Ovación
¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"