Los hinchas de Racing no la pasaron bien en el Campeón del Siglo

Racing vivió una noche difícil al perder con Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, con su hinchada siendo maltratada y obligada dos horas a quedarse en sus lugares

Racing no tuvo una noche feliz en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con la derrota 1-0 frente a Peñarol.

Sus hinchas la pasaron mal después del partido: debieron aguardar durante dos horas para poder desalojar el estadio Campeón del Siglo y además fueron golpeados por la policía local.

Incluso Gustavo Costas se acercó hasta la tribuna de Racing y desde el campo de juego saludó a los hinchas y les pidió paciencia mientras el encierro continuaba.

Conforme pasaban las horas, varios videos de hinchas de Racing comenzaron a circular por las redes sociales y todos tenían un denominador común: "Nos tienen encerrados".

Cuando finalmente lograron salir, la policía uruguaya los intimidó y agredió durante el desalojo del estadio, en la ida hacia los micros y autos.

LEER MÁS: Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

La opinión del presidente Milito

Diego Milito le contó a ESPN sus sensaciones mientras todo esto ocurría, a la 1 de la mañana: "Es una locura. Estamos en el Estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante".

"Hablamos con el presidente de Peñarol que intenta hablar con el Ministerio del Interior que no libera a la gente", agregó el presidente, quien indicó que había familiares y amigos de los futbolistas en la tribuna.

Y concluyó: "Estamos todos acá, hasta que no se vaya el último hincha de Racing no nos vamos a ir. Es una locura lo que vivimos".

La Academia tendrá su revancha el martes próximo desde las 21.30 en Avellaneda. Deberá remontar el 0-1 de la ida ante su gente, en busca de un boleto para los cuartos de final de la Copa Libertadores