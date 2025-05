Qué le dijo Yael Falcón Pérez al arquero de Platense sobre el polémica penal para River

La controversia se desató por la sanción de la pena máxima. Todo el plantel de Platense reclamó airadamente que el lateral previo, que River había repuesto, correspondía en realidad al conjunto de Vicente López.

La indignación fue tal que, una vez consumada la eliminación de River y la clasificación de Platense, el arquero Juan Pablo Cozzani reveló un sorprendente detalle sobre el accionar del juez.

"Falcón Pérez me pidió perdón cuando el partido terminó. Me pidió disculpas por su hijo, que no fue malintencionado", afirmó Cozzani, ya más calmado, en declaraciones posteriores al partido, poniendo en evidencia la tensión y el arrepentimiento del árbitro tras su polémica decisión.

El video de la declaración del arquero de Platense