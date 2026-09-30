El minuto a minuto de la Selección Argentina ante Bolivia en Córdoba

La Selección Argentina ya vence a Bolivia por 3-0, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con un goles de Lautaro Martínez (PT 18'), Nico Paz (ST 28') y Cuti Romero (ST 8').

La Selección argentina ya se reencuentra con la acción frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido es el primero después de la derrota sufrida ante España en la final del Mundial 2026 y abre una fecha FIFA muy especial, que tendrá como principal acontecimiento la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. El conjunto nacional está ganando por 3-0 con tantos de Lautaro Martínez (PT 18'), Nicolás Paz (ST 28') y Cristian Romero (ST 8').

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Del otro lado, Bolivia llega a Córdoba luego de atravesar una serie negativa. El seleccionado quedó eliminado del Repechaje para el Mundial 2026 tras perder con Irak y posteriormente sufrió tres derrotas consecutivas: 4-0 ante Escocia, 4-0 frente a Argelia y 2-0 contra Paraguay.

Arrancó el partido en Córdoba entre la Argentina y Bolivia La Selección Argentina ya enfrenta a Bolivia, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer partido tras el Mundial 2026, en uno de los partidos que serán la antesala de la despedida de Lionel Messi.

PT 18' Golazo de Lautaro Martínez para la Argentina que le gana a Bolivia Argentina, que era ampliamente superior, se pone arriba en el marcador ante Bolivia, a quien le gana por 1-0, con un golazo de Lautaro Martínez.

ST 28' Golazo de Argentina que le gana a Bolivia 2-0 en Córdoba Nicolás Paz, con una majestuosa definición, pone el 2-0 de la Selección Argentina ante Bolivia, en un amistoso en Córdoba. Se florea la Scaloneta.

¡Terminó el primer tiempo en Córdoba! Argentina, con goles de Lautaro Martínez y Nico Paz, le está ganando a Bolivia, en una actuación con muchas luces, en el inicio de la era post Messi.

¡Arrancó el segundo tiempo en el Mario Alberto Kempes! Argentina, con tantos de Lautaro Martínez y Nico Paz, vence a Bolivia por 2-0 en el primero de sus tres amistosos de la fecha FIFA.

ST 8' Gol del capitán de Argentina, que golea a Bolivia Con un tanto de cabeza de Cuti Romero, la Selección Argentina golea a Bolivia por 3-0 en un amistoso en Córdoba.

Síntesis de Argentina vs Bolivia

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo; Diego Medina; Luis Haquín; Efraín Morales; Héctor Cuéllar; Miguel Terceros; Fernando Nava; Gabriel Villamil; Roberto Carlos Fernández; Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Estadio: Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).