La Selección argentina ya se reencuentra con la acción frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido es el primero después de la derrota sufrida ante España en la final del Mundial 2026 y abre una fecha FIFA muy especial, que tendrá como principal acontecimiento la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. El conjunto nacional está ganando por 3-0 con tantos de Lautaro Martínez (PT 18'), Nicolás Paz (ST 28') y Cristian Romero (ST 8').
El minuto a minuto de la Selección Argentina ante Bolivia en Córdoba
La Selección Argentina ya vence a Bolivia por 3-0, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con un goles de Lautaro Martínez (PT 18'), Nico Paz (ST 28') y Cuti Romero (ST 8').
Por Ovación
La Selección argentina ya se reencuentra con la acción frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido es el primero después de la derrota sufrida ante España en la final del Mundial 2026 y abre una fecha FIFA muy especial, que tendrá como principal acontecimiento la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. El conjunto nacional está ganando por 3-0 con tantos de Lautaro Martínez (PT 18'), Nicolás Paz (ST 28') y Cristian Romero (ST 8').
LEER MÁS: Tras la era Messi, Cuti Romero toma la cinta y liderará a la nueva Selección Argentina
Del otro lado, Bolivia llega a Córdoba luego de atravesar una serie negativa. El seleccionado quedó eliminado del Repechaje para el Mundial 2026 tras perder con Irak y posteriormente sufrió tres derrotas consecutivas: 4-0 ante Escocia, 4-0 frente a Argelia y 2-0 contra Paraguay.
Síntesis de Argentina vs Bolivia
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo; Diego Medina; Luis Haquín; Efraín Morales; Héctor Cuéllar; Miguel Terceros; Fernando Nava; Gabriel Villamil; Roberto Carlos Fernández; Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.
Estadio: Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).