¿La Selección mantendrá el dominio? Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia

La Albiceleste volverá a jugar luego del Mundial y lo hará esta noche en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

La Selección Argentina se enfrentará esta noche con su par de Bolivia, en su primer amistoso en esta fecha FIFA , con el objetivo de mantener su dominio ante este oponente.

Esto se debe a que, en los últimos años, la "Albiceleste" hizo valer todo su poderío cada vez que se cruzó con Bolivia, selección a la que derrotó en 8 de los últimos 10 enfrentamientos, mientras que empató uno y perdió el restante.

El único triunfo de Bolivia en estos 10 enfrentamientos previos se dio en el 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, cuando se impusieron por 2-0 en condición de local en el que fue el último partido de Edgardo Bauza como DT de la Argentina.

A partir de aquel enfrentamiento, la Selección argentina ganó los siguientes cruces, la mayoría de ellos casi sin problemas. El primero ocurrió durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, en condición de visitante, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta el partido para imponerse por 2-1.

Los cuatro siguientes terminaron en goleada para la Argentina: 4-1 en la Copa América 2021, 3-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Antes de esta seguidilla, la Selección argentina igualó 1-1 en 2013 en su visita a Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, para después golear 7-0 en un amistoso de 2015, imponerse 2-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 como local y 3-0 en la Copa América 2016.

Así salieron los últimos 10 partidos entre la Selección argentina y Bolivia

Argentina 6 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2024)

Bolivia 0 - 3 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2023)

Argentina 3 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2021)

Bolivia 1 - 4 Argentina: Copa América 2021

Bolivia 1 - 2 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2020)

Bolivia 2 - 0 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2017)

Argentina 3 - 0 Bolivia: Copa América 2016

Argentina 2 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2016)

Argentina 7 - 0 Bolivia: amistoso internacional (2015)

Bolivia 1 - 1 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2013