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Quedaron definidos los semifinalistas del Octogonal en el ascenso de Liga

En la Segunda División, Nuevo Horizonte derrotó a Vecinal Gálvez, y Santa Fe FC se impuso a El Pozo en un cotejo plagados de goles

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2026 · 09:17hs
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Nuevo Horizonte eliminó a Vecinal Gálvez y se cruzará con Atenas en semifinales.

Nuevo Horizonte eliminó a Vecinal Gálvez y se cruzará con Atenas en semifinales.

Las intensas precipitaciones registradas en la madrugada del sábado pusieron en duda la actividad del ascenso para conservar los campos de juego, pero tras haber salido el sol, todo se encaminó y la fecha se disputó con normalidad. Se jugó la primera ronda del Octogonal del Clausura 2026 de la Segunda División de Liga Santafesina.

Santa Fe le ganó a El Pozo un partido plagado de goles y se medirá ante San Cristóbal que le dio vuelta el marcador al Defe que había comenzado arriba. Del otro lado, Atenas se hizo fuerte en los penales y visitará al Turquesa que venció a la Vecinal.

Vibrante jornada en el ascenso de Liga Santafesina

En Casa Turquesa, Nuevo Horizonte refrendó el buen momento por el que está pasando al vencer al duro y aguerrido elenco de la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo por 2 a 0 bajo el arbitraje de Iván Chazarreta, con goles de Mateo Quiroga y Martín Retamar.

En el estadio Eladio Romeo Rosso de Sportivo Guadalupe, ya que su cancha ubicada en el distrito costero comenzó a sufrir el ingreso del agua, Defensores de Alto Verde cayó frente al muy buen elenco de San Cristóbal de Ángel Gallardo por 4 a 1 bajo el control del Loco Rubén Fernández. Para el elenco de las quintas los goles llegaron por intermedio de Franco Jominy en dos ocasiones, uno de penal, Santiago Paz y Julián Rodríguez, mientras que para el Defe descontó Francisco Ávila. Fue expulsado en el perdedor Axel Cocimano.

En el estadio Tesoro Ferrero de la ciudad de Santo Tomé, Atenas logró el pasaje a las semifinales tras haber vencido en la definición por penales a Banco Provincial por 4 a 3, tras haber igualado 0 a 0 en el período reglamentario. Vieron la tarjeta roja Julián Pereyra en el local, y Jeremías Zlotnizcky en la visita. Los goles que decretaron el pasaje del Griego a la próxima instancia fueron ejecutados por Nicolás Ortiz, Rocco Niklinson, Eduardo Lorefice y Federico Acuña.

En el predio Nery Pumpido, la lluvia de gol la concretaron Santa Fe FC con El Pozo, con victoria del local por 6 a 3, bajo el control de Carlos Céspedes. Para el ganador los goles los convirtieron Joaquín Arguello en dos ocasiones, Agustín Flores, Damián Budiño, Brian Segovia y Juan Romero, mientras que para el del barrio de la ruta 168, descontaron Astor Rozycki, Juan Ponce y Axel Rodríguez.

-Resultados cuartos de final Primera B

Santa Fe 6 (Joaquín Argüello x3, Agustín Flores, Damián Gudiño y Ulises Segovia) – CCyD El Pozo 3 (Astor Rozycki x2 y Juan Ponce)

San Cristóbal 4 (Franco Jominy x2, Santiago Paz y Natanael Mermet) – Defensores de Alto Verde 1 (Francisco Ávila)

Nuevo Horizonte 2 (Martín Retamar y Mateo Quiroga) – Vecinal Gálvez 0

Atenas 0 (4) – Banco Provincial 0 (3) (Atenas avanzó tras ganar 4-3 en la definición por penales)

-Cruces de semifinales:

Santa Fe – San Cristóbal

Nuevo Horizonte – Atenas

Octogonal Clausura Liga Santafesina
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