Culminó la etapa regular en el Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Newell's derrotó a Nobleza y mantuvo la categoría, en tanto Academia Cabrera jugará en el ascenso. En el clásico, Unión derrotó a Colón en el predio 4 de Junio

Newell's derrotó a Nobleza en barrio Roma y logró mantener la categoría.

En una jornada infartante y con miradas en diferentes objetivos, se bajó el telón de la última fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la oportunidad se definieron los cuatro elencos que accedieron directamente a los cuartos de final, que fueron los dos primeros de cada zona, y también los que adquirieron el boleto para disputar los octavos de final, que son los ubicados del tercero al sexto lugar en cada grupo.

También quedaron confirmados los cuatro elencos que disputarán el ascenso en la próxima temporada, ya que a Deportivo Santa Rosa, Las Flores y Nacional, se sumó la Academia Cabrera.

Culminó la fase regular del Torneo de Primera A

La undécima fecha del Clausura Lautaro Fagioli que había arrancado con la victoria de Colón de San Justo sobre el descendido Las Flores en el Alberto Garau, continuó con el triunfo de Cosmos sobre Juventud Unida de Candioti en el predio Nery Pumpido, y culminó con los festejos de Newell's, que le alcanzó para conservar la categoría, sobre Nobleza en Mendoza al 4.000, Sportivo Guadalupe ante Independiente en Santo Tomé, y Ateneo Inmaculada ante Universidad en Colonia San José por la Zona A.

Objetivo cumplido para El Quillá al lograr clasificar a los cuartos de final de Primera A.

Por su parte, en la Zona B, en la autopista, El Quillá cerró una gran campaña, con empate ante La Salle Jobson, Ciclón Norte se quedó con un triunfazo por dos goles de diferencia ante el Pistolero en Ciudadela, Academia Cabrera le ganó a Ciclón Racing pero no le alcanzó y perdió la categoría, mientras que Nacional cayó en barrio Sur ante La Perla del Oeste por 6 a 4. En barrio Transporte, Sanjustino goleó al descendido Deportivo Santa Rosa por 7 a 0. En el interzonal, disputado en el predio 4 de Junio, Unión superó en el clásico a Colón por 2 a 0.

-Resultados fecha 11 Torneo Clausura

* Zona A:

Las Flores II 1 (Cristian Nieto) – Colón de San Justo 2 (Lisandro Aguilera y Pablo Gutiérrez)

Cosmos 5 (Diego Fornillo x2, Santiago Aragón, Ariel Lozano y Alexis Díaz) – Juventud Unida 2 (Santino Gazzano y Federico Farherr)

Universidad 0 – Ateneo Inmaculada 1 (Juan Chiaraviglio)

Independiente 1 (Gabriel Santos) – Sportivo Guadalupe 2 (Leandro Ledesma x2)

Newell’s Old Boys 2 (Ignacio Insaurralde y Thiago Cuatrín) – Deportivo Nobleza 1 (Geremías Zalazar)

Tras el empate en la autopista, La Salle Jobson se aseguró un lugar en los octavos de final.

*Zona B:

Gimnasia y Esgrima 0 – Ciclón Norte 2 (Alexis Cariaga y Silvestre Escobedo)

Náutico El Quillá 1 (Joaquín Felizia) – La Salle Jobson 1 (Benjamín Maciel)

Academia AC 2 (Valentín Miño x2) – Ciclón Racing 1 (Ian Medrano)

Nacional 4 (Tomás Fernández x3 y Nicolás Cappelletti) – La Perla del Oeste 6 (Amir Navarro x3, Fernando Márquez x2 y Emanuel Fassi)

Deportivo Santa Rosa 0 – Sanjustino 7 (Leandro Zabala x2, Matías Benegas x2, Franco Cabrera, Agustín Jara y Nehemías González)

*Interzonal:

Colón 0 – Unión 2 (Thiago Fernández y Nicolás Puebla)

Unión festejó en el predio 4 de Junio ante su clásico rival y logró la clasificación.

-Posiciones:

*Zona A: Colón de San Justo 21, Universidad 19, Nobleza y Juventud UNida 17, Ateneo Inmaculada 16, Cosmos 15, Colón 14, Newell´s 13, Independiente y Sportivo Guadalupe 11, Las Flores II 2.

*Zona B: Sanjustino y El Quillá 23, Unión y La Salle Jobson 20, Ciclón Racing 18, La Perla del Oeste 17, Ciclón Norte 15, Gimnasia y Esgrima 12, Academia Cabrera 11, Deportivo Santa Rossa 7 y Nacional 4.

-Clasificados a cuartos de final: Colón de San Justo, Universidad, Sanjustino y El Quillá.

-Clasificados a octavos de final: Nobleza, Juventud Unida, Ateneo Inmaculada, Cosmos, Unión, La Salle Jobson, Ciclón Racing, La Perla del Oeste.

-Promedios del descenso: Deportivo Santa Rosa 0.375 (descendido), Las Flores 0.656 (descendido), Newell´s 0.990, Nacional 1.047, Academia Cabrera 1.109, Nobleza 1.115

-Tabla anual acumulada: Ciclón Norte y Universidad 39, Independiente 37, Gimnasia y Esgrima 36, Newell´s 33, Academia Cabrera (descendido) 31, Nacional 25 (descendido).

-Cruces de octavos de final:

Nobleza de Recreo vs. La Perla del Oeste

Unión vs. Cosmos

Juventud Unida vs. Ciclón Racing

La Salle Jobson vs. Ateneo Inmaculada