Hallaron muertos a una mujer y su hijo de 6 años en un río de las sierras de Córdoba: eran de Funes, Santa Fe

Las víctimas habían viajado a Santa María de Punilla para pasar unos días en la casa de familiares. Los cuerpos fueron encontrados entre el viernes y este sábado en el río Cosquín.

Tragedia en Córdoba. El balneario cordobés fue escenario de una tragedia. Foto: Panorama.

Una mujer de 39 años y su hijo de 6 fueron encontrados sin vida en el río Cosquín, en Santa María de Punilla, provincia de Córdoba . Las víctimas, identificadas como Noelía Rocío Sánchez y Benicio Sánchez, vivían en Funes y habían viajado a las sierras cordobesas para pasar unos días en la casa de familiares.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el cuerpo de la mujer fue encontrado el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 15.30. A partir del hallazgo de pertenencias y documentación del pequeño, se desplegó un operativo de búsqueda en el que intervino personal de la Policía provincial.

Finalmente, este sábado 7 de noviembre, cerca de las 9.30, los efectivos localizaron el cuerpo del niño en el mismo sector del río, a la altura del balneario La Pasarela.

Autopsia

El informe preliminar de autopsia determinó que la mujer murió por asfixia por inmersión. En tanto, se aguardan los resultados de los estudios forenses realizados al cuerpo del pequeño.

Hasta el momento, la Justicia no informó hipótesis sobre la mecánica del hecho ni precisó cómo ambas víctimas ingresaron al agua. La fiscal interviniente continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer el caso.

El doble hallazgo generó una fuerte conmoción en Santa María de Punilla, donde durante más de 18 horas se desarrolló un importante operativo que terminó con el peor desenlace.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín lleva adelante la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes.