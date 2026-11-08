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Central Córdoba buscará cortar la malaria ante Lanús y cerrar el Clausura con una sonrisa

Central Córdoba buscará despedirse del Clausura con una victoria ante Lanús este domingo, desde las 19.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades

8 de noviembre 2026 · 08:15hs
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Central Córdoba buscará cortar la malaria ante Lanús y cerrar el Clausura con una sonrisa

Central Córdoba buscará despedirse del Torneo Clausura 2026 con una victoria ante Lanús, este domingo, desde las 19.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la última fecha de la Zona A.

El Ferroviario llega en un momento complicado, con 11 partidos consecutivos sin ganar y tres derrotas al hilo. La última caída fue por 2-0 ante Platense en Vicente López, resultado que profundizó la crisis deportiva y derivó en la salida de Sebastián Domínguez durante la semana.

Para este compromiso, Juan Carlos Roldán asumirá la conducción de manera interina, con la misión de cerrar el campeonato con una alegría. El equipo marcha último en su zona, ocupa el 27° puesto de la tabla anual y aunque ya tiene asegurada la permanencia en Primera División debe sumar para la próxima temporada, en la que arrancará como uno de los clubes más comprometidos.

El Pollo Roldán no podrá contar con los lesionados Santiago Moyano (contusión rodilla izquierda) y Felipe Aguilar (se recupera de un esguince de tobillo).

Por su parte, Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega después de empatar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza. El Granate ocupa el quinto puesto de su grupo, tiene garantizada su participación en los playoffs y necesita sumar para sostenerse en zona de clasificación a las copas internacionales.

El encuentro será dirigido por Álvaro Carranza, con Fernando Echenique en el VAR, y contará con transmisión en vivo de TNT Sports.

Con la permanencia asegurada pero una campaña muy por debajo de las expectativas, Central Córdoba intentará cortar su extensa sequía de triunfos y comenzar a dejar atrás una temporada difícil, mientras la dirigencia trabaja en la elección del próximo entrenador y la reconstrucción del plantel para 2027.

Probables formaciones de Central Córdoba y Lanús

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Matías Vera, Tiziano Ramírez, Diego Barrera; Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Franco Watson; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Matías Sepúlveda; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.30.

Estadio: Alfredo Terrera.

Árbitro: Álvaro Carranza.

TV: TNT Sports.

Central Córdoba Clausura Lanús
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