Paredes y una consagración especial: "Volví a Boca para esto"

Boca se mostró emocionado tras conquistar la tabla anual y consiguió su primer título desde su regreso al club. A diferencia de sus anteriores consagraciones, esta vez fue protagonista y líder futbolístico del equipo.

La consagración tuvo un significado especial para Leandro Paredes. Después de regresar a Boca en julio del año pasado, el mediocampista consiguió su primer título en esta nueva etapa y lo hizo con un papel absolutamente protagónico. Tras la victoria agónica ante Defensa y Justicia, que le permitió al Xeneize quedarse con la tabla anual, el capitán no pudo ocultar su emoción.

«No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo», reconoció Paredes, todavía atravesado por la alegría de una conquista que representa mucho más que un trofeo. Para el volante, se trató de cumplir un sueño personal, esta vez desde un lugar que había imaginado durante buena parte de su carrera.

«Es un sueño para mí. Hoy mi psicóloga me mandó una frase que dice: 'a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestro propio sueño'. Me toca disfrutar y agradecerle a este grupo de jugadores y a los que se fueron a mitad de semestre, al cuerpo técnico de Úbeda y al del Vasco, porque han hecho un esfuerzo muy grande para que consigamos todo esto», expresó.

En sus palabras también hubo reconocimiento para quienes formaron parte del proceso anterior, que aportó 30 de los 63 puntos obtenidos por Boca para terminar en lo más alto de la clasificación anual.

Un título diferente a los anteriores para Leandro Paredes en Boca

Para Paredes fue su tercera consagración con la camiseta azul y oro. Antes de marcharse al fútbol italiano, había integrado los planteles campeones del Apertura 2011 y de la Copa Argentina 2012, aunque en aquellas oportunidades no tuvo participación futbolística.

Esta vez la historia fue completamente diferente. Regresó para convertirse en una de las principales referencias del equipo, asumir la conducción y ser determinante dentro de la cancha.

«Me había tocado ganar, pero no había sido protagonista como este año. Volví para esto, soñé toda mi carrera con esto. Con volver, con ser campeón en esta cancha, con mi familia mirándome», confesó.

El reconocimiento a Enner Valencia y al grupo

Otro de los momentos particulares de la consagración fue su salida a los 76 minutos. Después de evitar una segunda amonestación y con evidentes molestias físicas, Paredes dejó la cancha para permitir el ingreso de Enner Valencia, quien terminaría convirtiéndose en el héroe de la tarde con el gol decisivo.

El capitán no dudó en destacar al delantero ecuatoriano y, especialmente, el compromiso colectivo.

«A Enner le agradecí. Es una muestra de lo que es el grupo: al que le toca jugar lo hace de la mejor manera. Lo hizo con Racing y le volvió a tocar hoy. Agradezco a cada uno de mis compañeros porque han hecho un esfuerzo muy grande», manifestó.

También explicó cómo vivió los minutos finales, cuando el resultado todavía no llegaba y la tensión crecía: «Confié. Hasta que el tiempo lo permita confío hasta último minuto. No lo llamo suerte yo, lo llamo constancia. Merecíamos esto y lo hemos conseguido».

Boca no se conforma y va por más títulos

La alegría por la conquista de la tabla anual tendrá poco tiempo para extenderse. Boca afronta un cierre de temporada con nuevos objetivos y la posibilidad de sumar otras consagraciones.

El equipo tendrá por delante la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y los playoffs del Torneo Clausura. Además, podría disputar el Trofeo de Campeones si consigue quedarse con el campeonato local.

Paredes tiene claro que el festejo debe tener un límite y que el calendario no concede demasiado margen.

«Toca disfrutar hoy y mañana, pero a partir del lunes nos enfocaremos en todo lo que viene», anticipó.

El próximo desafío será el sábado, desde las 19, en Mendoza, ante Banfield. Boca buscará avanzar a una nueva final, con su capitán como bandera de un equipo que encontró en su regreso una referencia futbolística y emocional.