Siemienczuk, satisfecho por el inicio de Unión: "Aún estamos en construcción"

El entrenador de Unión analizó el inicio de la Liga Argentina, valoró las primeras sensaciones y puso el foco en la primera gira fuera de Santa Fe

Unión dejó buenas señales en el inicio de la Liga Argentina 2026/2027. Con dos triunfos en sus primeras tres presentaciones, el equipo conducido por Juan Siemienczuk cerró su primera tanda de partidos como local y ahora se enfoca en un desafío diferente: salir a la ruta y demostrar que puede sostener su rendimiento lejos de Santa Fe.

El Tatengue tendrá una exigente doble presentación en La Rioja, donde disputará dos encuentros en noches consecutivas. El 10 de noviembre visitará a Amancay y, apenas 24 horas después, se enfrentará con Riachuelo.

En la previa de este primer viaje, el entrenador realizó un balance de lo que dejaron las jornadas iniciales y valoró las respuestas del equipo. Si bien reconoció que todavía queda camino por recorrer para alcanzar el funcionamiento pretendido, destacó las sensaciones que transmitió el plantel.

“Las sensaciones han sido positivas. Hemos pasado estos primeros tres partidos en casa con buenas sensaciones, entendiendo que estamos en un proceso temprano de la competencia, desarrollando recién nuestra idea de juego”, analizó Siemienczuk.

La gira riojana representará, además, una primera medida para evaluar la capacidad de respuesta del equipo en un contexto distinto, con el desgaste que implica afrontar dos compromisos en días consecutivos.

“Será la primera salida con dos juegos en noches consecutivas. Será una pequeña nueva prueba para analizar nuestra capacidad en este momento para competir fuera de casa, pero no sacamos el objetivo de entender que estamos en construcción y que vamos a buscar evolucionar constantemente”, explicó el DT.

Por último, Siemienczuk hizo hincapié en la asimilación de la propuesta por parte de sus dirigidos y en la importancia de seguir construyendo una identidad colectiva. “Siento que los jugadores están buscando jugar desde nuestra idea, desde la esencia que queremos tener como equipo, así que eso me deja tranquilo. Ahora buscaremos que esto lo podamos transpolar a jugar fuera de casa”, concluyó.

Fuente: NG Digital