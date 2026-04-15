Racing recibe a Botafogo en un duelo límite que puede marcar el futuro de Costas

Racing llega golpeada tras perder los clásicos y necesita una reacción inmediata en la Sudamericana. En Avellaneda, el equipo se juega más que tres puntos.

Racing afrontará este miércoles un partido cargado de tensión cuando reciba a Botafogo de Brasil por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro que puede resultar determinante para el futuro de Gustavo Costas como entrenador.

El duelo se disputará desde las 19 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje del chileno Cristian Garay y televisación de DSports.

Un presente que enciende alarmas

La Academia llega envuelta en un clima complejo. Si bien inició su camino internacional con una victoria 3-1 ante Independiente Petrolero, los golpes sufridos en el torneo local encendieron todas las alarmas.

Las derrotas en los clásicos frente a Independiente y River generaron malestar en los hinchas y pusieron en el centro de la escena al cuerpo técnico. El equipo, además, se encuentra fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, a falta de pocas fechas para el cierre.

En ese contexto, el partido ante Botafogo aparece como una prueba de carácter, pero también como una oportunidad para recomponer la relación con su gente.

La presión sobre Costas

El ciclo de Gustavo Costas atraviesa su momento más delicado. Racing venía siendo competitivo en los últimos años, pero la irregularidad reciente y los tropiezos en partidos clave debilitaron su respaldo.

Una nueva caída, esta vez en el plano internacional, podría profundizar las dudas y acelerar definiciones en Avellaneda.

Un rival con sus propias urgencias

Botafogo tampoco llega en plenitud. El conjunto brasileño debutó en la competencia con un empate 1-1 ante Caracas y también atraviesa un inicio de temporada irregular, tanto a nivel local como internacional.

Sin embargo, cuenta con jerarquía y experiencia suficiente para complicar a Racing, sobre todo en un partido que promete ser abierto y de alta intensidad.

Un antecedente que ilusiona

El cruce tendrá un condimento especial: será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, donde Racing fue ampliamente superior y se impuso con un global de 4-0, ganando tanto en la ida como en la vuelta.

Ese recuerdo aparece como un respaldo anímico en medio de la tormenta, aunque el presente exige respuestas inmediatas.

Mucho más que un partido

Para Racing no será un encuentro más. En juego no solo estarán los puntos del Grupo E, sino también la estabilidad de un proyecto que hoy tambalea.

Con el Cilindro como escenario y la presión al máximo, la Academia buscará una victoria que le devuelva aire. Porque en Avellaneda, esta vez, el margen de error es mínimo.

Probables formaciones de Racing y Botafogo

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos.DT: Franclim Carvalho.

Hora: 19.

Árbitro: Cristian Garay.

VAR: Rodrigo Carvajal.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

TV: DSports.