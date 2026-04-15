Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing recibe a Botafogo en un duelo límite que puede marcar el futuro de Costas

Racing llega golpeada tras perder los clásicos y necesita una reacción inmediata en la Sudamericana. En Avellaneda, el equipo se juega más que tres puntos.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 08:59hs
Racing recibe a Botafogo en un duelo límite que puede marcar el futuro de Costas

Racing afrontará este miércoles un partido cargado de tensión cuando reciba a Botafogo de Brasil por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro que puede resultar determinante para el futuro de Gustavo Costas como entrenador.

El duelo se disputará desde las 19 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje del chileno Cristian Garay y televisación de DSports.

Un presente que enciende alarmas

La Academia llega envuelta en un clima complejo. Si bien inició su camino internacional con una victoria 3-1 ante Independiente Petrolero, los golpes sufridos en el torneo local encendieron todas las alarmas.

Las derrotas en los clásicos frente a Independiente y River generaron malestar en los hinchas y pusieron en el centro de la escena al cuerpo técnico. El equipo, además, se encuentra fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, a falta de pocas fechas para el cierre.

En ese contexto, el partido ante Botafogo aparece como una prueba de carácter, pero también como una oportunidad para recomponer la relación con su gente.

La presión sobre Costas

El ciclo de Gustavo Costas atraviesa su momento más delicado. Racing venía siendo competitivo en los últimos años, pero la irregularidad reciente y los tropiezos en partidos clave debilitaron su respaldo.

Una nueva caída, esta vez en el plano internacional, podría profundizar las dudas y acelerar definiciones en Avellaneda.

Un rival con sus propias urgencias

Botafogo tampoco llega en plenitud. El conjunto brasileño debutó en la competencia con un empate 1-1 ante Caracas y también atraviesa un inicio de temporada irregular, tanto a nivel local como internacional.

Sin embargo, cuenta con jerarquía y experiencia suficiente para complicar a Racing, sobre todo en un partido que promete ser abierto y de alta intensidad.

Un antecedente que ilusiona

El cruce tendrá un condimento especial: será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, donde Racing fue ampliamente superior y se impuso con un global de 4-0, ganando tanto en la ida como en la vuelta.

Ese recuerdo aparece como un respaldo anímico en medio de la tormenta, aunque el presente exige respuestas inmediatas.

Mucho más que un partido

Para Racing no será un encuentro más. En juego no solo estarán los puntos del Grupo E, sino también la estabilidad de un proyecto que hoy tambalea.

Con el Cilindro como escenario y la presión al máximo, la Academia buscará una victoria que le devuelva aire. Porque en Avellaneda, esta vez, el margen de error es mínimo.

Probables formaciones de Racing y Botafogo

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos.DT: Franclim Carvalho.

Hora: 19.

Árbitro: Cristian Garay.

VAR: Rodrigo Carvajal.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

TV: DSports.

Racing Botafogo Costas
Noticias relacionadas
racing y river se cruzan en avellaneda en un duelo clave por la cima

Racing y River se cruzan en Avellaneda en un duelo clave por la cima

el presidente de union cargo contra racing: se hacen los ofendidos con tal de no pagar

El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

en union crece la desconfianza con racing por el dinero que ya recibio por nardoni

En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

Racing arrancó la Sudamericana con un triunfo como visitante.

Racing debutó en la Copa Sudamericana con un gran triunfo ante Independiente Petrolero

Lo último

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Último Momento
Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newells

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newell's

Ovación
El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: Pasión, amor y agradecimiento

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos