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Colón suma otra baja y Medrán rearma el equipo para recibir a Godoy Cruz

Tras la caída en Morón, Colón no solo perdió la punta en soledad, sino que también acumula ausencias sensibles de cara a un partido ante Godoy Cruz

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 19:15hs
Colón suma otra baja y Medrán rearma el equipo para recibir a Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón atraviesa una semana movida y con más problemas que soluciones. Luego de la dura derrota 2-0 frente a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, que le costó ser alcanzado en la cima de la Zona A de la Primera Nacional, el equipo de Ezequiel Medrán deberá afrontar un nuevo desafío con varias bajas de peso.

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El próximo domingo, desde las 19, el Sabalero recibirá a Godoy Cruz en el estadio Brigadier López, en un encuentro determinante para sostener sus aspiraciones. Sin embargo, el DT sumó un nuevo dolor de cabeza: la expulsión de Matías Muñoz, quien no podrá ser tenido en cuenta.

Colón, un plantel golpeado

La sanción de Muñoz se agrega a una lista de ausencias que ya venía condicionando al cuerpo técnico. Colón tampoco podrá contar con el arquero Matías Budiño, que recién comenzará a entrenarse a la par del grupo tras el golpe que sufrió en la zona renal, ni con los lesionados Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni, todos afectados por desgarros.

Lucas Cano Matías Muñoz

El panorama obliga a Medrán a meter mano en varias líneas, en busca de un equipo que recupere solidez tras una actuación muy floja en el Oeste bonaerense.

Dudas en ofensiva

Uno de los principales interrogantes pasa por la conformación del ataque. El entrenador deberá decidir entre Matías Godoy o Agustín Toledo para ocupar un lugar en el once inicial.

Pero no es la única incógnita. Tampoco se descarta una modificación más profunda en la delantera, ya que Lucas Cano, quien había tomado el lugar de Marcioni, podría perder su puesto ante la falta de respuestas.

Un partido para reaccionar

El choque ante Godoy Cruz aparece como una oportunidad para dar vuelta la página rápidamente y sostenerse en la pelea grande. Sin embargo, las bajas y el rendimiento irregular como visitante vuelven a poner a Colón bajo la lupa.

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Con un plantel diezmado y la necesidad urgente de recuperar terreno, el Sabalero se juega mucho más que tres puntos en el Brigadier López. La respuesta del equipo será clave para saber si está en condiciones de seguir peleando arriba o si deberá replantear su rumbo.

Colón Medrán Godoy Cruz
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