Malena Santillán sumó dos medallas de oro y sigue brillando en Panamá

La nadadora de Unión, Malena Santillán, logró medalla de oro en los 200 espalda, y en la posta 4x100 femenino en la tercera jornada de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá.

Una jornada inolvidable vivió la nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán, que representa a Unión de Santa Fe, al conseguir dos medallas de oro en el tercer día de competencia en en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se desarrollan en Panamá. Se impuso en su especialidad que son los 200 metros espalda, pero también consiguió el primer puesto en el relevo 4x100 femenino. Igualmente, volvió a ser un día histórico para la natación nacional.

La natación argentina firmó una de sus jornadas más destacadas en la historia de los Juegos Suramericanos de la Juventud, al sumar tres medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce, récords de los Juegos y actuaciones de alto nivel en todas las finales disputadas en el Centro de Alto Rendimiento – Complejo Acuático, en el marco de Panamá 2026. El protagonismo albiceleste se manifestó con fuerza en las pruebas femeninas.

La supremacía volvió a reflejarse en los 200 metros espalda femenino, donde Argentina copó nuevamente los primeros puestos. Malena Santillán se quedó con la medalla de oro con un registro de 2:11.31, que además significó un nuevo récord de los Juegos, mientras que Cecilia Dieleke sumó la plata con un tiempo de 2:11.98. Detrás se ubicó Maria Krupacz de Brasil con un tiempo de 2:20.84.

image La sanfrancisqueña Malena Santillán se impuso en la prueba de los 200 metros espalda, y en la posta 4x100 femenino.

La nadadora de Unión de Santa Fe volvió a subirse a un podio y esta vez lo hizo al máximo escalón con el segundo 1-2 para la natación de nuestro país. La oriunda de la ciudad de San Francisco, es la nueva campeona sudamericana junior en los 200 metros espalda femenino e hizo sonar el himno en el centro acuático.. Santillán es la cuarta atleta femenina argentina en consagrarse campeona en una disciplina individual en estos Juegos. La cordobesa radicada en la ciudad de Santa Fe, y entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur, logró un tiempo de 2:11.31, el cual es el nuevo récord sudamericano junior, batiendo por casi 3 segundos la marca que estableció Cecilia Dieleke durante la mañana.

El broche consagratorio del segmento femenino llegó con la final del 4 x 100 metros relevo estilo libre, donde el cuarteto argentino se consagró campeón con un tiempo de 3:48.11, estableciendo un nuevo Récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud y superando la marca vigente desde Rosario 2022. La medalla de plata fue para Brasil con 3:48.65, mientras que Colombia completó el podio con 3:55.14. El equipo nacional estuvo integrado por Hein, Malena Santillan, Di Pace y Anglioni.

En la final de los 100 metros mariposa, Agostina Hein se consagró campeona con una actuación sobresaliente al imponerse con un tiempo de 58.96 segundos, estableciendo un nuevo Récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud. La prueba tuvo dominio argentino, ya que Laila Chain obtuvo la medalla de plata con 59.97, sellando el 1–2 nacional. Completó la final Joice Otero de Brasil con un registro de 1:00.87.

En la final de los 100 metros mariposa masculino, Matías Chaillou fue el mejor representante nacional al finalizar tercero y quedarse con la medalla de bronce, tras marcar un tiempo de 54.89, en una final dominada por Brasil, que celebró el oro de Davi Vallim con 54.01, nuevo Récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud, y la plata de Celso Luis Ferreira con 54.37. Además, Laureano Hopmeier de Unión de Santa Fe completó una sólida actuación argentina al ubicarse sexto con 55.41, en una carrera muy ajustada que también contó con las presencias de Aquiles Bello (Chile), Ian Maldonado (Colombia), Juan Gómez (Venezuela) y Samuel Muñoz (Colombia).

En los 50 metros pecho femenino, Pia Ponzo finalizó sexta con un tiempo de 33.44 segundos en una competencia ganada por Stefany Costa (Brasil), quien se impuso con 32.13 y estableció un nuevo Récord de los Juegos. Rayssa de Souza de Brasil con una marca de 32.43 y Victoria Edgar de Colombia con 32.86 completaron el podio.

La jornada se completó con la disputa de la final del 4 x 100 metros relevo estilo libre masculino, última competencia del día, en la que el equipo argentino volvió a decir presente entre las mejores selecciones del continente al adjudicarse la medalla de plata con un tiempo de 3:24.46. Brasil (3:22.50) se coronó campeón y Venezuela (3:27.53) ocupó el tercer lugar del podio.