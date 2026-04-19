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Alonso habló de todo en Colón: respaldo a Medrán, la reacción del plantel y el caso Neris

El presidente de Colón, José Alonso, valoró el clima interno antes de la derrota ante Morón y se refirió al conflicto con el delantero José Neris.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 09:30hs
Alonso habló de todo en Colón: respaldo a Medrán, la reacción del plantel y el caso Neris

UNO Santa Fe | José Busiemi

En la previa del duelo ante Deportivo Morón, el presidente de Colón, José Alonso, trazó un panorama amplio de la actualidad del club: desde el respaldo al cuerpo técnico hasta la situación judicial por José Neris.

“El equipo mostró carácter”

Alonso puso en valor la reacción del plantel tras la caída ante San Telmo (las declaraciones con los medios santafesinos fueron antes de la derrota ante Morón). “Después de ese partido hubo charlas, reuniones, y el equipo dio una muestra de carácter tremenda”, remarcó.

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En ese sentido, resaltó un concepto fuerte: “Ser rebelde en el fútbol es ponerse al frente de una batalla. Colón lo hizo, los jugadores se hicieron cargo y demostraron que tienen con qué”.

Respaldo a Medrán y al plantel de Colón

El presidente también dejó en claro el respaldo al trabajo de Ezequiel Medrán y al grupo. “Hay diálogo, entendimiento, nos escuchamos. Cuando la gente se siente acompañada, el proyecto se dinamiza”, explicó.

Ezequiel Medrán
Antes de la derrota de Col&oacute;n ante Mor&oacute;n, el presidente Jos&eacute; Alonso le dio una fuerte banca al DT Ezequiel Medr&aacute;n.

Antes de la derrota de Colón ante Morón, el presidente José Alonso le dio una fuerte banca al DT Ezequiel Medrán.

Además, subrayó el sentido de pertenencia del plantel: “Los chicos se sienten identificados con el club y con la gente, y eso se nota dentro de la cancha”.

Un club ordenado y con ideas

Desde lo institucional, Alonso fue contundente al describir el presente: “El club está estable, firme y con convicciones claras”. También destacó el funcionamiento de la comisión directiva: “Cada uno asumió su rol y lo está haciendo muy bien”.

La dirigencia apuesta a un modelo horizontal y con diálogo permanente, tanto interno como con el área deportiva.

El caso Neris, en manos de FIFA

Uno de los temas más delicados es la situación de José Neris. El presidente confirmó que el reclamo ya está en instancia judicial y elevado a la FIFA.

“Es un reclamo importante. Entendemos que los derechos federativos no se pueden vulnerar. Él no se presentó y desapareció, y eso está documentado”, sostuvo.

Además, explicó que el club comprador fue incluido en el proceso como responsable solidario: “Esperamos una resolución favorable, porque sería recuperar parte de la inversión realizada”.

La necesidad económica y el aporte del hincha

Alonso también hizo hincapié en el contexto económico: “Estamos al día, pero tenemos obligaciones importantes. No queremos generar problemas financieros”.

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En ese marco, volvió a destacar el rol del hincha: “El acompañamiento fue extraordinario. Este bono es un oxígeno necesario para sostener el funcionamiento sin comprometer el futuro”.

Colón Alonso Medrán
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