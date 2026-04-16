La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

La comisión directiva de Unión tomó la decisión de formalizar una queja ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA contra Racing

La paciencia se agotó. Después de esperar mucho tiempo una respuesta satisfactoria, la dirigencia de Unión decidió accionar contra Racing.

Por ello, el presidente rojiblanco Luis Spahn se puso en contacto con el presidente de AFA Claudio Tapia, quien le dio el visto bueno al dirigente rojiblanco para que accione contra el club de Avellaneda.

El reclamo de Unión es por la ventas que Racing realizó de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa. El Tate tenía el 20% de los derechos económicos del delantero y el 30% del mediocampista.

En el caso de Balboa, Racing lo transfirió e informó que la venta se hizo por 1.000.000 de dólares, sin embargo, no le envió a Unión una copia del contrato.

LEER MÁS: La baja que sufre Unión en la recta final de la competencia

Y de esta manera, el Tate apenas recibió 46 millones de pesos por parte de Racing, por la transferencia del delantero uruguayo, un pago que se acordó de manera unilateral y a cuenta de eventuales diferencias.

Mientras que el caso de Nardoni es aún mucho más grave por los montos que se manejaron y porque además, Unión aún no cobró nada.

Las primeras informaciones periodísticas, hablaban de una venta por 10.000.000 millones de dólares (8.000.000 fijos y 2.000.000 por objetivos).

LEER MÁS: El palito del presidente de Unión Luis Spahn para Colón

En tanto que Racing informó una operación de 8.000.000 de dólares (6.000.000 fijos y en cuotas y 2.000.000 por objetivos). De los cuales, ya habría cobrado 2.000.000 de dólares.

De todos modos, puertas adentro, en Unión especulan con que Racing ya habría cobrado 4.000.000 de dólares y no los 2.000.000 de dólares que anunció.

En consecuencia, la dirigencia rojiblanca evalúa iniciar acciones federativas, judiciales y hasta penales contra Racing. Y ahora, la Cámara de Disputas de AFA deberá dirimir el conflicto entre ambos clubes.