Racing inicia una nueva etapa ante Gimnasia con la obligación de cambiar la cara

La Academia debutará este viernes en el Torneo Clausura recibiendo al Lobo en el Cilindro de Avellaneda. Será el primer partido de Juan Pablo Vojvoda por el campeonato local tras su exitoso estreno en la Copa Argentina.

Racing pondrá en marcha este viernes su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido donde intentará comenzar con el pie derecho un semestre en el que está obligado a recuperar terreno.

El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio Presidente Perón , conocido como el Cilindro de Avellaneda , con el arbitraje de Nicolás Ramírez , mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium .

Un nuevo ciclo para dejar atrás un semestre para el olvido

Racing afronta el Clausura con energías renovadas luego de un primer semestre que estuvo muy por debajo de las expectativas. Si bien alcanzó los cuartos de final del Torneo Apertura, el gran golpe llegó en la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en la fase de grupos, protagonizando una de las mayores decepciones deportivas del club en los últimos años.

Ese rendimiento precipitó la salida de Gustavo Costas, cuyo ciclo llegó a su fin, y abrió paso a la llegada de Juan Pablo Vojvoda, quien asumió el desafío de reconstruir al equipo.

El nuevo entrenador tuvo un estreno soñado la semana pasada, cuando Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, un resultado que devolvió el entusiasmo a los hinchas.

La Libertadores, el gran objetivo

Más allá del debut, Racing sabe que el margen de error será mínimo durante este semestre. La Academia necesita sumar una importante cantidad de puntos en la tabla anual o conquistar alguno de los torneos que disputa para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por eso, comenzar el Clausura con una victoria en Avellaneda aparece como una necesidad más que como un simple objetivo.

Gimnasia quiere seguir siendo protagonista

Del otro lado estará un Gimnasia que dejó una imagen positiva en el Torneo Apertura. El conjunto platense logró meterse entre los ocho mejores del certamen, aunque su ilusión terminó en los cuartos de final al caer 2-0 frente a River.

Ahora, el equipo dirigido por Ariel Pereyra buscará dar el golpe en Avellaneda y arrancar el campeonato sumando frente a uno de los candidatos.

Las probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.