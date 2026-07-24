Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez, el árbitro para el debut ante Platense

El juez impartirá justicia este viernes en Vicente López por la primera fecha del Torneo Clausura. El Tatengue tiene un historial corto bajo su arbitraje, con un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas.

La cuenta regresiva para el debut de Unión en el Torneo Clausura ya está en marcha y la AFA confirmó que Sebastián Martínez será el encargado de dirigir el compromiso de este viernes, desde las 21.15, frente a Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López.

El árbitro estará acompañado por José Castelli y Lucas Pardo como asistentes, Kevin Alegre será el cuarto árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará al frente del VAR y Gastón Suárez se desempeñará como AVAR.

Un historial breve y con balance negativo para Unión

El antecedente de Sebastián Martínez con el Tatengue es reducido. Hasta el momento lo dirigió en apenas cuatro oportunidades, con un registro de una victoria, un empate y dos derrotas, números que buscará mejorar este viernes en el arranque del campeonato.

El partido más reciente bajo su conducción se disputó el 27 de abril de 2026, cuando Unión igualó 2-2 frente a Vélez como visitante, por el Torneo Apertura.

Anteriormente, el juez había estado presente en una noche amarga para el conjunto rojiblanco: la derrota 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en Santa Fe, que significó la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

De una alegría en La Plata a una dura caída en Santa Fe

Curiosamente, unos meses antes Martínez también había arbitrado un partido entre Unión y Gimnasia, aunque con un desenlace completamente distinto.

El 14 de septiembre de 2025, el equipo dirigido por Leonardo Madelón se impuso 3-1 en el Bosque, consiguiendo hasta aquí la única victoria que registra con este árbitro.

El otro antecedente hay que buscarlo varios años atrás. El 22 de octubre de 2022, Unión sufrió una de sus derrotas más duras de aquella temporada al caer 4-1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Sin expulsados y con 10 amarillas

En los cuatro encuentros que dirigió al Tatengue, Sebastián Martínez mostró 10 tarjetas amarillas a futbolistas rojiblancos, aunque nunca expulsó a un jugador de Unión, un dato que también forma parte de su corto historial con el club santafesino.

Más partidos con Platense

Del lado del Calamar, el árbitro cuenta con un recorrido algo más amplio. Lo dirigió seis veces, con un balance favorable de dos victorias, tres empates y una sola derrota.

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Su antecedente más reciente fue el 0-0 ante Lanús, por el Torneo Apertura 2026. Además, estuvo presente en el triunfo 2-1 frente a San Lorenzo durante el Clausura 2025 y en la victoria 1-0 sobre Godoy Cruz por la Liga Profesional 2024.

La única derrota de Platense con Martínez como juez fue el 0-2 frente a Vélez, mientras que también registra igualdades frente a Newell's y otros antecedentes en competencias locales.

La terna arbitral para el debut

Para el compromiso entre Platense y Unión, la AFA confirmó las siguientes autoridades:

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistente 1: José Castelli.

Asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Gastón Suárez.

Con un historial todavía corto, Sebastián Martínez volverá a cruzarse con Unión en un partido especial, donde el equipo de Leonardo Madelón buscará comenzar el Torneo Clausura con un resultado positivo pese a las complicaciones que atraviesa por las inhibiciones que le impiden utilizar a sus refuerzos.