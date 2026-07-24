Santo Tomé: atacaron a balazos a un hombre cuando salió de su casa a fumar un cigarrillo

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre calle Castelli al 4600, de la vecina ciudad. Oficiales de Orden Público y de Cuerpos llegaron a investigaron el suceso. Agentes del área Científica de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos La víctima, de 33 años, permanece internada y evalúan intervenirla quirúrgicamente

Este viernes, durante la madrugada, Marcos José Bruno , de 33 años , salió de su vivienda y encendió un cigarrillo en la vereda. En ese momento, dos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta pasaron por el lugar. El acompañante extrajo un arma de fuego y abrió fuego contra la víctima, impactándola con dos disparos , para luego escapar junto al conductor.

Las detonaciones despertaron a la hermana de Bruno, quien encontró al hombre herido y lo trasladó de inmediato en su automóvil hasta el Samco de Santo Tomé . Mientras se dirigía al centro de salud, dio aviso de lo ocurrido a los operadores de la Central de Emergencias 911 .

Minutos después, efectivos de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar del ataque, donde iniciaron las primeras actuaciones. Los policías entrevistaron a vecinos en busca de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que podrían aportar imágenes para la investigación.

Internado en estado delicado

En el Samco santotomesino, el médico de guardia constató que Bruno presentaba dos heridas de arma de fuego, sin orificio de salida: una en la zona paralumbar derecha y otra en el flanco izquierdo.

Tras recibir las primeras curaciones, fue derivado en una ambulancia al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde ingresó al shock room para pacientes críticos. Allí volvió a ser asistido por el equipo médico y se evaluaba, durante la mañana de este viernes, una intervención quirúrgica para extraer las ojivas que permanecen alojadas en su cuerpo.

Investigan el ataque

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez dieron intervención al fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó relevar el estado de salud de la víctima, identificar posibles testigos, secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes.

Las tareas periciales fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras continúa la búsqueda de los autores del ataque armado.

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