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Unión relevó los citados para visitar a Platense con varios refuerzos y juveniles

Leonardo Madelón definió la nómina de Unión para el estreno en el Torneo Clausura visitando a Platense. Varios nombres nuevos

Ovación

Por Ovación

23 de julio 2026 · 21:19hs
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Unión relevó los citados para visitar a Platense con varios refuerzos y juveniles

Prensa Unión

Unión ya puso primera en el Torneo Clausura. Tras la última práctica realizada este jueves por la mañana en el predio, el plantel emprendió viaje rumbo a Buenos Aires para afrontar el duelo ante Platense, programado para este viernes, desde las 21.15, por la primera fecha de la Zona A.

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Con el equipo prácticamente definido por Leonardo Madelón, el club dio a conocer la lista de convocados para el debut oficial del semestre. Una nómina que refleja el momento que atraviesa la institución, con una fuerte presencia de juveniles y varias de las incorporaciones en el mercado de pases.

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La imposibilidad de levantar las inhibiciones sigue condicionando al entrenador, que todavía no puede disponer de los refuerzos para la competencia oficial. Sin embargo, cuatro de ellos igualmente integran la delegación que viajó a Buenos Aires, a la espera de una resolución favorable en las próximas horas que les permita ser habilitados.

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Mientras tanto, Madelón volvió a apostar por varios futbolistas surgidos de las inferiores, que tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en un partido siempre exigente como visitante.

Los convocados de Unión

Unión Platense
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