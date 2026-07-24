Vélez e Instituto levantan el telón del Clausura con objetivos renovados en Liniers

El Fortín recibirá este viernes, desde las 19, a la Gloria en el estadio José Amalfitani. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto quieren empezar con una victoria, mientras que los cordobeses buscan dar el golpe tras un semestre irregular.

Luego del receso por la Copa del Mundo, Vélez e Instituto volverán a la acción este viernes cuando se enfrenten desde las 19 en el estadio José Amalfitani , por la primera fecha del Torneo Clausura . Ambos equipos iniciarán un nuevo desafío con la ilusión de mejorar lo realizado durante la primera parte de la temporada.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Merlos , mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium .

Vélez quiere dejar atrás la decepción del Apertura

El conjunto dirigido por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto tuvo una buena campaña en la fase regular del Torneo Apertura, donde finalizó tercero, aunque su ilusión terminó antes de lo esperado.

En los octavos de final, el Fortín fue sorprendido en Liniers por Gimnasia y Esgrima La Plata, que se impuso por 1-0 y lo dejó rápidamente fuera de competencia.

Con la Copa Argentina como uno de los grandes objetivos del semestre —en octavos de final deberá enfrentarse a Boca—, Vélez intentará comenzar el Clausura con un triunfo ante su gente.

Mientras tanto, el mercado de pases continúa abierto para el club de Liniers. La posible transferencia de Tobías Andrada a River sigue siendo uno de los temas centrales, mientras que Aaron Quirós también podría emigrar al Atlante de México.

Instituto inicia una nueva ilusión con Diego Flores

En Córdoba, el primer semestre dejó sensaciones encontradas. El ciclo de Daniel "Gato" Oldrá no logró darle la regularidad esperada al equipo y la dirigencia decidió apostar por Diego Flores, quien mejoró el rendimiento de la Gloria y la dejó muy cerca de la clasificación a los playoffs.

Para este nuevo torneo, Instituto sufrió una baja importante con la salida del arquero Manuel Roffo, uno de los referentes del plantel, quien continuará su carrera en Cerro Porteño.

Sin embargo, la dirigencia reaccionó rápidamente y cerró la incorporación de Marcos Ledesma, proveniente de Defensa y Justicia, quien llegó a préstamo por 18 meses y será el encargado de defender el arco albirrojo.

Las probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.