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Racing transfiere a Franco Pardo al Santos Laguna en una cifra muy importante

Racing habría llegado a un acuerdo con Santos Laguna para transferir al defensor Franco Pardo. Se menciona que el monto sería de aproximadamente 2.000.000 de dólares

2 de junio 2026 · 21:49hs
Franco Pardo deja Racing y será refuerzo de Santos Laguna.

Franco Pardo deja Racing y será refuerzo de Santos Laguna.

Franco Pardo se puede convertir de un momento a otro en la primera venta que realice Racing en este mercado de pases. En una negociación que se mantuvo en secretos hasta los momentos culmines, Santos Laguna hizo una oferta formal y la dirigencia vería con buenos ojos desprenderse del defensor central, uno de los puestos en los que el plantel hoy tiene más recambio.

Franco Pardo jugará en México

Según trascendió, el equipo mexicano ya elevó una propuesta cercana a los 2.000.000 de dólares por la totalidad del pase del ex Unión y sería aceptada. Por su parte, el propio Pardo ve con buenos ojos una transferencia para hacer una diferencie económica y tener más chances de continuidad. En el último tiempo había sido una pieza de recambio de una defensa conformado con Di Césare y Marcos Rojo como los centrales titulares.

Hasta el momento, el central de 29 años lleva jugados 35 partidos en Racing desde que llegó a mediados de 2025. Anotó un sol gol, pero fue importantísimo. Sobre la hora, y de cabeza, le dio a la Academia el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores al ganarle 3-1 a Peñarol en el Cilindro. Fue su momento más importante en el club, aunque luego fue perdiendo terreno.

Franco Pardo se había consolidado rápidamente como titular a poco de sumarse al club, pero contra Independiente Rivadavia se encontró con la desgracia el 6 de octubre pasado. A los 16 minutos del segundo tiempo ingresó por Marcos Rojo y nueve minutos más tarde, en un pique, tuvo la lesión muscular grado tres. A partir de ello, estuvo parado más de un mes y cuando volvió sufrió otra golpazo. En la final contra Estudiantes, en el Torneo Clausura 2025, falló el último penal al pegar la pelota en un palo.

La llegada desde Unión había generado, en un principio, algo de polémica. No estaba claro si la dirigencia pagaba la cláusula de rescisión para sacarlo unilateralmente de Santa Fe. Finalmente, Racing terminó poniendo 1.300.000 dólares para quedarse con el 100% de la ficha de Franco Pardo. La misma cifra que la cláusula, aunque llegando a un acuerdo con el Tatengue. De ser vendido en 2.000.000, la Academia le estaría sacando una ganancia de 700.000 dólares en el año que estuvo en el club.

Racing Franco Pardo Santos Laguna
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