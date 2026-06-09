Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

En un exigente fin de semana, Regatas se impuso de visitante a Provincial de Rosario, y como local se impuso a Independiente en una doble fecha de la Liga de Honor

Una intensa y exigente doble fecha afrontó Regatas de Santa Fe en la Liga de Honor de waterpolo. En las dos presentaciones que le tocó afrontar consiguió dos victorias. Algo sumamente importante en este remozado proceso que tiene a Eduardo Bonomo y a Ovidio López como entrenadores con una plantilla que está absorbiendo de modo positivo los trabajos de la semana.

Por ello, no es mera coincidencia que en las dos presentaciones que jugó las ganó, una de local, ante Independiente por una amplia diferencia, y de visitante, en el sur santafesino, ante Provincial por un ajustada diferencia. Ahora, la escuadra lagunera tendrá un fin de semana de descanso, pero el 20 de junio será anfitrión del siempre duro Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Regatas festejó por partida doble en la Liga de Honor

En el natatorio Pedro Consuegra, por la 4° fecha de la Liga de Honor, Regatas de Santa Fe se impuso a Independiente por 28 a 8 bajo los arbitrajes de Agusto Rey y Juan Bautista Muñoz. De esta manera logró la segunda victoria consecutiva en la competición, ya que la anterior había sido frente a Náutico en Rosario. La escuadra lagunera tuvo como goleadores a Mateo López con seis tantos, y a Mateo Freyre y Matías Picatto con 5 conquistas cada uno.

Por su parte, en el sur provincial la escuadra lagunera santafesina se impuso ajustadamente por 16 a 14 a Provincial de Rosario en un adelanto del quinto capítulo de la competencia nacional. El MVP del cotejo fue el santafesino Valentino Abelenda, y los goleadores, Mateo Freyre con cuatro conquistas y Juan Fernández con tres. En el parque de la Independencia se dio un encuentro muy intenso y disputado hasta el final.

Valentín Abelenda le dijo a UNO Santa Fe que "sí, fue un gran fin de semana para Regatas. Jugamos dos partidos, donde en ambos sacamos un resultado de manera favorable. Pudimos poner en práctica lo que los entrenadores Eduardo y Ovidio nos hacen practicar durante la semana. Estamos muy contentos por las victorias, donde tenemos que seguir así, y simplemente pensar en el siguiente rival, que es Gimnasia de Rosario".

En relación al triunfo conseguido de local ante Independiente por amplia diferencia sostuvo que "estuvimos de local, donde como siempre es un gusto jugar en nuestra casa. Terminamos poniendo en práctica las cosas que trabajamos durante la semana, tuvimos una victoria más sólida, estuvimos más cómodos. Y bueno, nada, seguir contentos por la victoria y a pensar en el siguiente rival".

image La escuadra lagunera derrotó a Provincial de Rosario y a Independiente. fotos gentileza Sportlight Rosario @sportlight.rosario

En el sur provincial consiguieron doblegar a Provincial pero Valen fue elegido el MVP y sobre esto subrayó que "tuvimos que ir a jugar de visitante en Rosario, donde bueno, nos enfrentamos un gran equipo, ambos hicimos un gran partido, fue muy duro, estuvo cerrado hasta el final, donde la decisión final se tomó por penales y bueno, pudimos conseguir la victoria. En cuanto a haber sido elegido el MVP, nada, solamente contento por ser el jugador del partido, sino también por la victoria, fue una alegría muy grande".

Además de las victorias de los santafesinos, se registró el triunfo de Gimnasia y Esgrima de Rosario ssobre el Combinado Beta por 20 a 9 con Bautista Calcagno como MVP y máximo goleador con siete conquistas. También, Provincial cosechó un triunfo de visitante frente a River Plate por 20 a 12 con Tomás Tilatti como MVP y máximo anotador con ocho goles. Por su parte, Gimnasia de Buenos Aires se llevó una tajante victoria sobre Náutico por 21 a 5, con Mauricio Ramírez como MVP.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia de Buenos Aires 12; Provincial 10, Gimnasia de Rosario 9, Regatas de Santa Fe 8, River Plate 6, Náutico Avellaneda de Rosario y Combinado Beta 3, Independiente 0.

Síntesis: Regatas 28-Independiente 9

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Facundo Doello, Agustín Trossero, Facundo Ramb, Valentín Abelenda, Matías Picatto, Matías Brigada, Juan Fernández, Estanislao Molinas, Nicolás Villamayor y Mateo López. DT: Eduardo Bonomo.

Independiente: Santiago Ventoso, Diego Battista, Juan Núñez, Gonzálo Mecozzi, Tomás Poggi, Marío Carballo, Tomás Perrone, Gianluca Zuppone, Benjamín Dyachenko, Manuel Santos. DT: Gabriel Ramirez.

Goles: CRSF: López 6, Freyre y Mateo Picatto 5; Trossero 4, Ramb y Juan Fernández 2, Molinas 1, Lucas Picatto 1, Abelenda 1 y Brigada 1. CAI: Poggi 5, Zuppone 2, Mecozzi 1, Carballo 1.

MVP: Matías Picatto (CRSF)

Expulsiones a favor: 8 (CRSF) y 9 (CAI)

Árbitros: Juan Bautista Muñoz y Agusto Rey.

Cancha: natatorio Pedro Consuegra SFe.

Síntesis: Provincial 14-Regatas de Santa Fe 16

Provincial: Valentin Cabral, Augusto Valentino, Tomás Tilatti, Branco Levak, Mauro Dottore, Juan Piedrabuena, Nicolás Bonifasi, Boris Levak, Santiago Cabrera, Ignacio Eberlín e Ignacio Banchero. DT: Juan Giri.

Regatas: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Facundo Doello, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Mateo López, Matías Picatto, Juan Fernández, Estanislao Molinas, Nicolás Villamayor y Cristóbal Bergagna. DT: Eduardo Bonomo

Goles: CAP: Cabrera 4, Tilatti 2, Levak Br 2, Bonifasi 2, Giusto 1, Dottore 1, Levak Bo 1; CRSF: Freyre 4, Fernández 3, Ramb 2, Abelenda 2, Matías Picatto 1, Molinas 1.

MVP: Valentino Abelenda (CRSF)

Expulsiones a favor: 13 (CAP), 14 (CRSF).

Árbitros: Germán Moller y Mariano Di Biasio.

Cancha: Provincial