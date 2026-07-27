Salud confirmó seis muertes por gripe en personas no vacunadas y alertó por el aumento de virus respiratorios

El nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud santafesino advirtió un incremento sostenido de la circulación de virus respiratorios. Se reforzó el llamado a completar la campaña antigripal

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe difundió un nuevo informe epidemiológico correspondiente a la semana epidemiológica 28 , en el que alertó sobre un incremento sostenido de la circulación de virus respiratorios y reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación antigripal , especialmente entre los grupos de mayor riesgo.

Según el reporte, en lo que va de 2026 se notificaron 25.357 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas. De ese total, 1.203 fueron confirmados para algún virus respiratorio. La Influenza A continúa siendo el virus predominante, con 621 casos , seguida por el Virus Sincicial Respiratorio (142) , Metapneumovirus (132) , Adenovirus (126) , Parainfluenza (70) , SARS-CoV-2 (68) e Influenza B (44) .

El documento señala que durante las últimas tres semanas se incrementó tanto el número de casos como la positividad de los estudios realizados en pacientes internados, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Seis muertes por gripe y ninguna persona estaba vacunada

Uno de los datos más relevantes del informe es que en las últimas semanas se notificaron seis fallecimientos asociados a la infección por el virus Influenza. De acuerdo con el Ministerio de Salud, todas las personas fallecidas presentaban condiciones predisponentes para desarrollar formas graves de la enfermedad y ninguna había recibido la vacuna antigripal.

Además, la cartera sanitaria indicó que desde fines de 2025 predomina la circulación de la variante Influenza A (H3N2). Hasta el momento se confirmaron 15 casos de ese subtipo en residentes santafesinos, todos con evolución clínica favorable.

La vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención

Frente al escenario epidemiológico, el Ministerio insistió en la necesidad de que reciban la vacuna antigripal los grupos priorizados: personal de salud, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico.

El informe remarca que la inmunización oportuna es la medida más efectiva para prevenir complicaciones graves asociadas a la influenza.

Fiebre hemorrágica: nueve casos confirmados y sin fallecidos

El boletín epidemiológico también confirmó que durante 2026 se registraron nueve casos de Fiebre Hemorrágica Argentina en la provincia. Todos requirieron internación, aunque no se reportaron fallecimientos. Los casos corresponden a departamentos ubicados en la zona endémica del sur santafesino.

Dengue: no hay circulación autóctona en Santa Fe

Respecto del dengue, el informe indica que durante la actual temporada epidemiológica se notificaron 1.402 casos sospechosos, pero solo dos fueron confirmados y ambos correspondieron a personas con antecedentes de viaje: un caso de DEN-3 proveniente de Maldivas y otro de DEN-2 con antecedente de viaje a Brasil.

Las autoridades destacaron que no existe circulación autóctona del virus en la provincia, aunque recomendaron mantener la vigilancia epidemiológica y notificar de inmediato cualquier caso sospechoso.

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