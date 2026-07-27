Barrio Yapeyú: aprehendieron a un hombre que amenazó a una joven con una escopeta

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este lunes, en un pasaje de la zona oeste de la ciudad. Los policías localizaron al sospechoso, le secuestraron una escopeta y lo trasladaron a la Comisaría 8ª, donde quedó a disposición de la Justicia

El detenido por amenazar a una joven con una escopeta

Esta madrugada de lunes, cerca de las 4.20, en el pasaje Sedlacek al 7300, en barrio Yapeyú , oficiales del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 tras una denuncia por amenazas. Al llegar al lugar, entrevistaron a la víctima, una joven de 21 años, quien manifestó que un hombre la había amenazado y que portaba un arma de fuego.

Con los datos aportados por la denunciante sobre las características físicas y la vestimenta del agresor, los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona y, minutos después, alrededor de las 4.35, lograron aprehender al principal sospechoso, identificado como J. C. A., de 60 años.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una escopeta sin marca ni modelo visibles, que se encontraba cargada con un cartucho calibre 12 PG de color rojo.

Quedó detenido por amenazas calificadas

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y, posteriormente, al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó que el hombre de 60 años continúe privado de su libertad, que sea sometido a una revisión médica en Medicina Legal, correctamente identificado y alojado en una dependencia policial.

En forma provisoria, la causa fue caratulada como amenazas calificadas y portación indebida de arma de fuego, mientras avanza la investigación del hecho.

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