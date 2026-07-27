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Santa Fe Acá y el Tren de Capital Humano ofrecen servicios gratuitos en la Estación Belgrano

El operativo conjunto entre el programa de la Provincia y el Estado nacional ofrecerá durante cinco días atención gratuita en salud, documentación y asistencia social

27 de julio 2026 · 10:28hs
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El operativo conjunto entre el programa de la Provincia y el Estado nacional ofrecerá durante cinco días atención gratuita en salud

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El operativo conjunto entre el programa de la Provincia y el Estado nacional ofrecerá durante cinco días atención gratuita en salud, documentación y asistencia social 

El programa Santa Fe Acá desembarcó este lunes en la ciudad de Santa Fe junto al Tren de Capital Humano, en el marco de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Capital Humano de la Nación. El operativo se desarrollará hasta el viernes 31 de julio en la Estación Belgrano, con una amplia oferta de prestaciones gratuitas para la comunidad.

El Tren de Capital Humano llegó a la ciudad de Santa Fe

El Tren de Capital Humano llegó a la ciudad de Santa Fe

La atención se brinda de 9 a 17 horas, con ingreso por Avellaneda y Maipú. Los turnos se entregan al inicio de cada jornada, por orden de llegada, hasta completar la capacidad diaria.

La iniciativa busca acercar el Estado a los vecinos mediante la concentración de numerosos servicios en un solo lugar, facilitando el acceso a controles de salud, documentación, programas sociales y asesoramiento.

Qué trámites y servicios se pueden realizar

Durante toda la semana, quienes se acerquen a la Estación Belgrano podrán acceder a una amplia variedad de prestaciones, entre ellas:

  • Oftalmología con entrega gratuita de lentes en el acto para niños y niñas de entre 6 y 17 años.
  • Fonoaudiología.
  • Odontología.
  • Vacunación.
  • Atención en Salud Sexual y servicios de Assal.
  • Trámites del Renaper, como DNI, pasaporte y partidas.
  • Asistencia para personas con consumos problemáticos, a través de Aprecod.
  • Atención de Ansés.
  • Consultas sobre Tarjeta Única de Ciudadanía, discapacidad, personas mayores y otros programas sociales.
  • Espacios de atención en Género y Disidencias.
  • Servicios destinados a Niñez, Adolescencia y Familia.
  • Atención de Derechos Humanos.
  • Talleres del programa provincial Nueva Oportunidad.
  • Un vagón cultural con propuestas de la Biblioteca Nacional y un microcine.

Una política de cercanía para facilitar el acceso a derechos

Desde el Gobierno provincial destacaron que Santa Fe Acá reúne a distintas áreas del Estado junto a municipios, comunas e instituciones de la sociedad civil para acercar servicios esenciales a la ciudadanía.

En esta edición, la Municipalidad de Santa Fe participa de la organización junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, incorporando dispositivos de mayor complejidad, como el laboratorio oftalmológico, que permite ampliar las prestaciones habituales del programa.

Con esta nueva escala en la capital provincial, el operativo busca fortalecer la presencia del Estado en el territorio, promoviendo la inclusión, la equidad territorial y un acceso más ágil a los derechos, la salud y los servicios públicos.

Santa Fe Acá tren Capital Humano Estación Belgrano
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