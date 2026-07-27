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Se retiró Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España

El juez esloveno de 46 años le puso fin a su carrera después de impartir justicia en la definición de la Copa del Mundo que coronó a la Roja

27 de julio 2026 · 10:14hs
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El árbitro que dirigió la final del Mundial Slavko Vini anunció su retiro.

El árbitro que dirigió la final del Mundial Slavko Vini anunció su retiro.

Apenas una semana después de haber dirigido la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Slavko Vini tomó una fuerte decisión: anunció su retiro como árbitro profesional a los 46 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia a través de un comunicado en su página web: "Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vini concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo".

Se retiró el árbitro que dirigió la final del Mundial

Además del partido por el título máximo, Vini impartió justicia en otros tres de la Copa del Mundo: en el empate 1-1 de Brasil y Marruecos en el debut, el triunfo 2-1 de Argelia sobre Jordania y la victoria 2-0 de México ante Ecuador en octavos de final (expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca).

En su país destacaron cada una de sus actuaciones y revelaron que fue galardonado tras regresar de Estados Unidos: "Como primer árbitro esloveno, el de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia.

Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati".

Reconocimientos al margen, Vini recibió numerosas críticas tras la final del Mundial, sobre todo del lado de Argentina, que ya venía con un antecedente negativo (perdió 2-1 en el estreno de Qatar 2022 contra Arabia Saudita). Es que repartió cuatro tarjetas amarillas y todas fueron para la Selección (Leandro Paredes, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister). Ninguna para España, por más que también se haya pasado de revoluciones en algunos pasajes del partido.

La jugada que terminó complicando aún más a la Albiceleste, que ya venía cuesta abajo y sin poder dominar la pelota, fue la expulsión a Enzo Fernández. Si bien se trató de una falta a destiempo y con exceso de violencia, lo que le recriminó Lionel Messi y compañía fue la primera amonestación, solo por protestar.

Vini cuelga el silbato y cierra su extensa carrera tras el partido que sueña dirigir cualquier juez principal. Fue internacional desde el 2010, con una vasta experiencia dirigiendo encuentros de alta relevancia, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y tuvo su punto álgido en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

árbitro Mundial Argentina
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