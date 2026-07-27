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El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: qué cambia para los trabajadores

El Banco Central habilitó la apertura de cuentas sueldo en dólares mediante una nueva normativa. La medida permite que los trabajadores reciban sus haberes en esa moneda cuando exista un acuerdo legal o contractual, y garantiza la gratuidad de estas cuentas en las mismas condiciones que las tradicionales

27 de julio 2026 · 10:29hs
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El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: qué cambia para los trabajadores

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó la apertura y el funcionamiento de cuentas sueldo en dólares estadounidenses, una medida que quedó oficializada mediante la Comunicación "A" 8460/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa incorpora al dólar estadounidense entre las monedas admitidas para las cuentas sueldo, utilizadas por los trabajadores para recibir los fondos derivados de una relación laboral.

De esta manera, los bancos deberán permitir tanto los depósitos como las extracciones de efectivo en la moneda de la cuenta en la sucursal donde esta se encuentre radicada.

Además, cuando exista disponibilidad operativa, las entidades financieras también podrán habilitar los retiros en otras sucursales, cajeros automáticos y terminales habilitadas.

Otro punto importante de la medida es que la gratuidad de las cuentas sueldo también alcanzará a los fondos provenientes de la relación laboral que permanezcan acumulados, sin un límite temporal, manteniendo el beneficio para los trabajadores.

No obstante, la disposición regula exclusivamente el funcionamiento bancario de este tipo de cuentas y no autoriza automáticamente el pago de salarios en dólares.

Para que un trabajador pueda cobrar su sueldo en dólares, deberá existir una base contractual o legal que habilite expresamente que la remuneración sea abonada en esa moneda.

Banco Central dólares cuentas sueldo
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